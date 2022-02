AMD lance la série Ryzen 6000 pour ordinateurs portables : quoi de neuf avec l’architecture Zen 3+ ?

Tourné vers l’avenir : AMD lance aujourd’hui les nouveaux processeurs Ryzen 6000 Mobile et nous sommes en mesure de divulguer toutes les informations sur l’architecture APU, y compris les tests de performance. Malheureusement, nous n’avons reçu notre matériel de test qu’il y a quelques jours sous la forme du nouvel Asus ROG Zephyrus G14, ce qui n’a pas suffi pour compléter notre suite de référence. Mais rassurez-vous, nous aurons très bientôt un examen complet et une ventilation du Ryzen 9 6980HS. En attendant, abordons ceci : quelle est exactement la nouvelle architecture Zen 3+ ?

Comme annoncé au CES, Ryzen Mobile 6000 est basé sur une nouvelle conception APU qui est une refonte complète de la plate-forme. Tout a été mis à niveau, des nouveaux cœurs de processeur Zen 3+ aux graphiques intégrés RDNA 2, en passant par le support DDR5 et plus encore. Les APU précédents d’AMD ont pris un peu de retard dans le département des fonctionnalités – par exemple, n’incluant que la prise en charge PCIe 3.0 et les graphiques Vega obsolètes – il s’agit donc d’une refonte importante pour mettre les APU Ryzen à niveau avec des concurrents comme Intel 12e génération.

L’une des principales améliorations est le passage de Zen 3 à Zen 3+. AMD dit qu’il s’agit d’un « cœur très efficace » et que « le plus est une question d’efficacité », mais qu’est-ce que cela signifie réellement ? En quoi diffère-t-il du Zen 3 ? Quels sont les gains de performances potentiels proposés et d’où viennent-ils ?

Essentiellement, toutes les modifications apportées à Zen 3+ par rapport à Zen 3 sont axées sur la réduction de la consommation et l’optimisation de l’efficacité. AMD nous a dit qu’il n’y avait pas d’améliorations fondamentales de l’IPC avec Zen 3+ par rapport à Zen 3, indiquant que les blocs de construction fondamentaux du cœur du processeur, tels que les files d’attente micro-op, les prédicteurs de branche, le moteur d’exécution, les ALU, etc., sont tous inchangé. Nous voyons également la même disposition de cache avec 16 Mo de L3 et 4 Mo de L2.

Les différences résident dans la manière dont ces éléments du processeur sont gérés et dans l’optimisation de la conception. AMD répertorie une caractéristique clé de Zen 3+ comme étant des optimisations de conception pour réduire les fuites, mais la majorité des changements concernent la gestion de l’alimentation. Plus d’états de veille avec un contrôle plus approfondi sur les éléments individuels de l’architecture du processeur, tels que la nouvelle capacité CPPC par thread et un état CC1 amélioré pour mettre les cœurs en veille lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Zen 3+ peut également désormais retarder l’initialisation de L3 parmi d’autres nouvelles fonctionnalités. AMD affirme qu’il y a plus de 50 changements et nous n’avons eu un aperçu que d’une poignée d’entre eux.

La clé pour atteindre certains de ces objectifs est le passage du nœud N7 au nœud N6 de TSMC, qui offre une amélioration des performances par rapport à la puissance grâce à l’introduction de couches EUV dans le processus de fabrication. 6 nm n’est pas une avancée massive par rapport à 7 nm, c’est une évolution itérative de la même technologie qui aide AMD à améliorer les performances par watt pour Zen 3+.

Mais les améliorations d’efficacité ne s’arrêtent pas au cœur du processeur Zen 3+, elles s’étendent à l’ensemble du SoC. Ces APU Ryzen 6000 incluent un meilleur partitionnement de divers composants SoC, tels que le GPU et le moteur d’affichage, permettant un contrôle plus strict de la puissance. Un exemple de ceci serait d’utiliser un ordinateur portable qui prend en charge l’auto-actualisation du panneau. Ces nouveaux APU ont la capacité d’éteindre complètement la section d’affichage de l’APU lorsque l’auto-rafraîchissement du panneau est engagé, réduisant ainsi la puissance de cet élément, potentiellement pendant que le processeur fonctionne à pleine puissance pour un rendu en arrière-plan.

Il existe d’autres améliorations telles qu’une synchronisation d’horloge améliorée, de meilleures méthodologies de contrôle du courant et de nouveaux états de faible consommation d’énergie. L’objectif principal de beaucoup d’entre eux était de réduire la consommation d’énergie pendant des périodes de repos extrêmement brèves, comme une seule milliseconde où le système ne fait rien. S’assurer que le système consomme le minimum d’énergie pendant les périodes de repos prolonge la durée de vie de la batterie.

Lorsque vous avez de nouvelles architectures CPU et SoC conçues pour l’efficacité, l’objectif est généralement d’améliorer la durée de vie de la batterie et les performances par watt. AMD lançait des chiffres comme « 24 heures d’autonomie de la batterie », mais il est toujours difficile de savoir exactement ce que cela signifie et dans quel contexte, comme la façon dont le système était utilisé.

Dans une comparaison plus de pommes avec des pommes, AMD revendique une durée de vie de la batterie 8% plus longue en veille Windows, 12% en veille moderne et 17% en lecture vidéo en comparant les processeurs des séries 6000U à 5000U à 15W. Au CES, AMD a également présenté des affirmations telles que 30 % de consommation d’énergie en moins pour la visioconférence, 15 % de moins pour la navigation sur Chrome, etc. Je suis sûr que nous verrons bientôt les résultats des tests pour ces revendications.

Mais cela soulève également la question, si la conception est optimisée pour l’efficacité, Zen 3+ n’a aucune amélioration IPC et tous les changements visent à améliorer les performances par watt. Alors, les performances améliorent-elles réellement cette génération ? Selon AMD, la réponse est oui, en raison de deux facteurs.

En optimisant l’efficacité, AMD a amélioré les performances par watt avec les APU Zen 3 et Ryzen 6000. Dans les facteurs de forme à puissance limitée comme les ordinateurs portables, cela ne réduit généralement pas la consommation d’énergie – la puce fonctionnera toujours à 15 W, 28 W, 45 W ou toute limite définie pour cet APU. Donc, si les watts restent les mêmes et que les performances par watt s’améliorent, qu’est-ce qui doit s’améliorer ? C’est la performance, bien sûr.

Pour Ryzen Mobile 6000, cela se présente sous la forme d’une augmentation de la vitesse d’horloge, et nous le voyons dans toute la gamme. Le Ryzen 7 6800U culmine à 4,7 GHz au lieu de 4,4 GHz, tandis que les pièces de la série H atteignent désormais 5,0 GHz, au lieu de 4,8 GHz. Les pièces 35W HS ont également des horloges de base plus élevées, améliorées jusqu’à 10%, tandis que la série U atteint une augmentation de 40%.

Sur la base des données partagées par AMD jusqu’à présent, il semble clair que les gains de performances de Ryzen 6000 et Zen 3+ seront plus importants à des limites de puissance inférieures. Raser un demi-watt fait une grande différence à 15 W, mais une différence relativement faible à 45 W. C’est aussi pourquoi Zen 3+ n’est pas dirigé vers le bureau en tant que rafraîchissement à mi-cycle avant l’arrivée de Zen 4. Zen 3+ aurait peut-être fourni une meilleure consommation d’énergie, mais sans gains pour IPC, cela n’allait tout simplement pas apporter un grand saut dans les performances.

Ces nouveaux changements sont également différents de la mise à niveau de Zen vers Zen+, et expliquent également pourquoi Zen 3+ ne cible pas les plates-formes de bureau. Alors que Zen + s’est concentré sur l’amélioration de l’efficacité et l’augmentation des vitesses d’horloge, et comme Zen 3+, il a utilisé un nœud de processus révisé, Zen + a également vu des réductions de la latence du cache et de la mémoire, une augmentation de la bande passante du cache et plusieurs autres fonctionnalités pour un mince saut de 3% dans IPC (ce qui, combiné à une horloge plus élevée, a entraîné une amélioration respectable des performances). Zen 3+ ne semble pas présenter les mêmes optimisations pour le cache et, par conséquent, ne voit pas d’IPC plus élevé par rapport à Zen 3.

Il y a quelques autres fonctionnalités introduites avec Ryzen Mobile 6000 qui méritent d’être mentionnées, alors couvrons-les. Une énorme amélioration est l’utilisation des graphiques RDNA2, abandonnant enfin les unités de calcul Vega. Le passage à RDNA2 apporte également plus d’unités de calcul pour Ryzen 6000, 12 contre 8 et nous voyons enfin plus de CU que nous n’en avions avec la gamme originale d’APU Zen+ qui en contenait 11.

Le GPU RDNA2 est disponible en deux configurations : la Radeon 680M dans les APU Ryzen 7 et 9 et la Radeon 660M dans Ryzen 5. La différence est de 12 contre 6 unités de calcul et de 2,4 contre 1,9 GHz. AMD revendique d’énormes différences de performances générationnelles, jusqu’à 2x à des niveaux de puissance plus élevés, mais bien sûr, nous pourrons bientôt tester cela.

Ryzen Mobile 6000 utilise exclusivement la technologie DDR5 ou LPDDR5X, à des vitesses allant jusqu’à 4800 et 6400, respectivement. Pour être clair, cela signifie qu’il n’y a pas de support DDR4 ici. Cela pourrait augmenter légèrement les prix des ordinateurs portables par rapport aux systèmes basés sur la DDR4 de la génération précédente, mais plusieurs OEM nous ont dit que l’offre et les prix de la DDR5 sont raisonnables par rapport aux scènes souvent horribles que nous voyons pour les modules de bureau. La prise en charge de la DDR5 est cruciale pour les gains de performances observés avec le nouveau GPU RDNA2.

Ryzen Mobile 6000 prend en charge USB4, y compris toutes les cloches et sifflets comme PCIe sur USB, 240 W d’alimentation, divers protocoles d’affichage, etc., selon la façon dont l’OEM implémente le port. Les ports AMD USB4 prendront également en charge les périphériques Thunderbolt, l’une des fonctionnalités cruciales mais facultatives de la spécification USB, bien qu’ils n’annoncent pas encore cette capacité car ils la soumettent toujours au processus de certification. Cela donnera aux ordinateurs portables AMD l’interopérabilité Thunderbolt pour la première fois (enfin).

Le moteur d’affichage prend en charge HDMI 2.1 jusqu’à 48 Gbit/s, la spécification HDMI 2.1 complète ; et DisplayPort 2 jusqu’à 40 Gbps, le deuxième à partir de la configuration DisplayPort 2 la plus élevée (c’est UHBR 10 et non UHBR 20) et la première fois que nous avons vu un appareil prendre en charge la sortie DisplayPort 2. Et jusqu’à 4 sorties d’affichage, plus que le GPU autonome autonome Radeon RX 6500 XT.

Le moteur multimédia a été mis à niveau pour prendre en charge le décodage AV1 et VCN 3.1, qui est en fait une étape plus récente que VCN 3.0 que nous obtenons avec les GPU Navi 2 basés sur RDNA2. Il s’agit d’une grande amélioration par rapport aux GPU précédents qui n’utilisaient que VCN 2.x et ne prenaient pas en charge les technologies émergentes comme AV1. Combiné avec l’iGPU beaucoup plus rapide, cela devrait entraîner des gains importants dans les applications à accélération matérielle comme Adobe Premiere.

PCIe 4.0 est pris en charge dans une configuration à huit voies pour les graphiques discrets. Il s’agit d’une amélioration par rapport au PCIe 3.0 que nous avions précédemment, et en tant que tel, il offre le double de bande passante, mais ce n’est pas le passage à x16 voies que beaucoup auraient aimé voir. Malgré cela, les composants mobiles Intel de 12e génération sont également limités à la prise en charge PCIe 4.0 x8.

Enfin, nous prenons en charge la suppression active du bruit sur puce dans un état de faible consommation et le processeur de sécurité Pluton de Microsoft.

C’est un bref aperçu de ce à quoi ressemblent les APU de la série Ryzen 6000 du point de vue de l’architecture et des fonctionnalités qu’ils sont censés fournir. Nous reviendrons bientôt avec un test de performance complet.