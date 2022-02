Les employés de Facebook s’appellent désormais « Metamates »

Une révolution interne, visant à favoriser un véritable rebranding. « Nous sommes maintenant une entreprise distribuée. Nous avons une communauté mondiale et un impact considérable. Nous sommes une entreprise métaverse, construisant l’avenir des réseaux sociaux », a déclaré Zuckerbeg.

Meta présente de nouvelles valeurs d’entreprise et un nouveau nom pour ses employés. La nouvelle vient de Mark Zuckerberg lui-même, lors d’une rencontre avec le staff, également diffusée en streaming de réalité virtuelle via Horizon Venues. De nombreux changements sont à venir, à commencer par le nom des employés, qui s’appellent désormais « Metamates ». L’idée vient de Douglas Hofstadter, spécialiste des sciences cognitives, de la physique et de la littérature comparée, consulté par Meta.

Le nom particulier fait également partie du nouveau slogan, qui se lit comme suit : « Meta, Metamates, Me ». Le directeur de la technologie, Andrew Bosworth, a déclaré sur Twitter que le slogan de Meta est inspiré d’une phrase du monde naval diffusée sur Instragram, à savoir : « Ship, Shipmates, Self ». Alex Heath, journaliste de The Verge, résume ensuite les nouvelles valeurs d’entreprise de Meta sur Twitter, qui sont :

« bouger vite » devient « bouger vite ensemble »

« être audacieux » remplacé par « construire des choses sympas »

« se concentrer sur l’impact à long terme »

Une révolution interne, visant à favoriser un véritable rebranding. Depuis la création de Facebook en 2007, beaucoup de choses ont changé. « Nous sommes maintenant une entreprise distribuée. Nous avons une communauté mondiale et un impact considérable. Nous sommes une entreprise métaverse, construisant l’avenir des réseaux sociaux », a déclaré Zuckerbeg. « C’est le bon moment pour mettre à jour nos valeurs et notre système d’exploitation culturel. » Les experts de l’industrie voient ce changement de marque comme une tentative d’endiguer les dommages à l’image de Facebook. Sans surprise, le nom du « News Feed » change également, désormais connu uniquement sous le nom de « Feed », pour retirer la connotation d’espace politique du réseau social, où les propos les plus extrêmes sont récompensés par l’algorithme.

Actuellement, Meta est dans une phase délicate avec plusieurs protagonistes politiques. Tout d’abord, l’Union européenne, qui grâce à ses règles de confidentialité prudentes, prive les réseaux sociaux de Zuckerberg des données des utilisateurs européens sur les serveurs américains. Ce que Meta n’aime pas du tout. Ensuite, il y a le Texas, en litige avec l’entreprise pour une utilisation abusive de la reconnaissance faciale. Pas plus tard qu’hier, Meta a résolu une action en justice collective de dix ans sur l’utilisation de cookies de 2010 à 2011, qui a permis le suivi des utilisateurs qui ont été déconnectés. De manière générale, ces dernières années, les réseaux sociaux du nouvel écosystème Meta ont été accusés de désinformation, de violation de la vie privée et de traçage des données. Cela explique l’intérêt de Mark Zuckerberg à assainir l’image de son entreprise aux yeux des investisseurs, des utilisateurs et des politiques, surtout compte tenu de ses ambitions pour l’avenir avec le métaverse.