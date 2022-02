MSI cessera d’inclure des manuels et d’autres supports papier avec ses cartes mères

MSI 7C08-001R Carte Mere H310M Pro-M2 Plus LGA 1151 ATX Noir

Compatible avec les processeurs Intel Core / Pentium Gold et Celeron des huitième et neuvième génération dans le socket LGA 1151 Turbo M.2, Intel Optane Memory Ready, Turbo USB 3.1 GEN1 pour un transfert de données rapide Core Boost et DDR4 Boost garantissent des performances constamment élevées Amplification audio pour un son de qualité studio impressionnant Manipulation facile grâce à des connexions judicieusement placées et à une conception de circuit imprimé bien pensée Produit destiné aux joueurs exigeants Matériel de haute qualité