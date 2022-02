Un astéroïde aussi gros que la Tour Eiffel s’approche de la Terre : il roule à 90 000 km/h

A 8h54 le mardi 22 février, l’astéroïde (455176) 1999 VF22 atteindra sa distance minimale de la Terre. L’ESA estime un diamètre de 250 mètres.

Le mardi 22 février, un gros astéroïde effectuera un passage rapproché – mais totalement sûr – vers la Terre. Il s’agit de (455176) 1999 VF22, une « roche spatiale » de classe Apollo d’un diamètre estimé à 250 mètres, d’après les données publiées par l’Agence spatiale européenne (ESA). Déterminer les dimensions exactes d’un corps céleste sans connaître son albédo (la quantité de lumière réfléchie) est cependant très compliqué, c’est pourquoi la NASA indique une marge d’erreur assez importante : le diamètre selon l’agence aérospatiale américaine devrait se situer quelque part autour de celui-ci commence entre 190 et 430 mètres. Ce qui est certain, c’est qu’il s’agit d’un astéroïde massif, de la taille de la Tour Eiffel à Paris. Heureusement, il transitera à une distance absolument sûre pour notre planète, soit plus de 5,3 millions de kilomètres ou 0,035 unités astronomiques (une UA est la distance qui sépare la Terre du Soleil, égale à 150 millions de kilomètres).

Malgré le passage en toute sécurité prévu le matin du mardi 22 février – la distance minimale sera atteinte à 8h54 heure italienne -, (455176) 1999 VF22 est classé par la NASA comme « objet potentiellement dangereux » (PHO – Potentially Hazardous Object) ; il comprend tous les astéroïdes et comètes d’un diamètre d’au moins 150 mètres qui s’approchent de l’orbite terrestre à moins de 7,5 millions de kilomètres, soit 0,05 unité astronomique. En effet, en cas d’impact avec la Terre, des objets de cette taille peuvent causer des dégâts importants au niveau local/régional, pouvant littéralement anéantir une métropole entière. Cependant, ce ne sont pas les soi-disant « tueurs de planètes » tels que l’astéroïde Chicxulub de 10 à 14 kilomètres, qui, il y a 66 millions d’années, à la fin du Crétacé, a provoqué l’extinction des dinosaures non aviaires et de 75% des plantes. espèces animales sur terre; ou comme la tristement célèbre comète Dibiasky du film Don’t Look Up avec Leonardo diCaprio et Jennifer Lawrence.

(455176) 1999 VF22 a été découvert le 10 novembre 1999 grâce au projet de recherche Catalina Sky Survey ; en ce moment, il s’approche de la Terre à une vitesse impressionnante de 25,1 kilomètres par seconde, soit plus de 90 000 kilomètres par heure (c’est nettement plus élevé que celui des autres astéroïdes qui tournent autour de la planète ces jours-ci). Le passage du 22 février sera le plus proche des 130 prochaines années, puisqu’il faudra attendre le 23 février 2150 pour un survol encore plus proche. L’astéroïde peut être observé lors d’une diffusion en direct du projet de télescope virtuel (VTP) à partir de 23 heures, heure italienne, le lundi 21 février, commentée par l’astrophysicien Gianluca Masi. Une occasion incontournable d’admirer l’astre alors qu’il file au firmament.