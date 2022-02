Nintendo ferme les magasins numériques Wii U et 3DS l’année prochaine

En bref : Nintendo a annoncé la fermeture des magasins en ligne pour les systèmes Wii U et 3DS fin mars 2023, marquant potentiellement la fin de l’un de ses produits les moins réussis et l’un de ses plus réussis.

Nintendo écrit qu’il ne sera plus possible d’effectuer des achats dans l’eShop pour l’une ou l’autre des consoles fin mars de l’année prochaine. Les utilisateurs ne pourront pas non plus télécharger de contenu gratuit, y compris des démos de jeux, ou utiliser des codes de téléchargement. Cependant, ils pourront toujours retélécharger des jeux et DLC précédemment achetés, recevoir des mises à jour logicielles et jouer en ligne après ce point.

Nous vous remercions de soutenir le Nintendo eShop sur Wii U et la famille de consoles Nintendo 3DS. De plus, vous pouvez également revenir sur votre temps avec eux via diverses statistiques de jeu : https://t.co/YCkkVFaQ7i – Nintendo d’Amérique (@NintendoAmerica) 16 février 2022

Les changements commenceront à avoir lieu le 23 mai 2022. À ce stade, il ne sera plus possible d’utiliser une carte de crédit pour ajouter des fonds à un compte Nintendo eShop sur Wii U ou les appareils Nintendo 3DS. Le 29 août 2022, Nintendo cessera d’autoriser les cartes-cadeaux eShop comme moyen d’ajouter des fonds à ces comptes.

De plus, tous les utilisateurs qui ont lié leur portefeuille d’identifiant Nintendo Network au portefeuille de leur compte Nintendo ne pourront pas utiliser le solde partagé pour acheter du contenu Wii U ou 3DS après fin mars 2023. Après cette date, le solde ne pourra être utilisé que pour acheter du contenu pour la Nintendo Switch.

The Verge note que le changement signifiera que les utilisateurs ne pourront pas acheter de jeux de console virtuelle classiques sur l’eShop. Une partie de la FAQ de Nintendo intitulée « Nintendo n’a-t-elle pas l’obligation de préserver ses jeux classiques en les rendant continuellement disponibles à l’achat ? » a plutôt orienté les fans rétro vers le service d’abonnement Nintendo Switch Online. Il a déclaré: « Nous n’avons actuellement aucun plan pour proposer du contenu classique d’une autre manière. » Toute cette section FAQ a depuis été supprimée.

Ils l’ont supprimé ! https://t.co/SH8i7uxHa6 — AmericanTruckSongs8 (@ethangach) 16 février 2022

Nintendo affirme que cette décision « fait partie du cycle de vie naturel de toute gamme de produits, car elle devient moins utilisée par les consommateurs au fil du temps ». La famille 3DS, qui s’est vendue à près de 76 millions d’unités au cours de sa vie, a été abandonnée le 16 septembre 2020.

La suite de la Wii vendue à plus de 100 millions d’exemplaires, la Wii U, était l’une des consoles les moins réussies de Nintendo. Il ne s’est vendu qu’à 13,56 millions d’unités entre sa sortie en 2012 et son arrêt en 2017. À titre de comparaison, la PS5 de deux ans l’a déjà dépassée, et la Xbox Series X/S fera probablement de même très bientôt.

Dans d’autres nouvelles de Nintendo cette semaine, la société a publiquement remercié les autorités après que le pirate informatique Gary Bowser, un membre éminent du groupe de piratage Team Xecuter, ait été condamné à une peine de 40 mois de prison pour deux crimes fédéraux liés au piratage.

Crédit photo : Chiara Sakuwa