Après 15 ans, Facebook change le nom du « Fil d’actualité »

C’est la première fois qu’un changement de nom est effectué depuis le lancement du fil d’actualité il y a 15 ans. Dami Oyefeso, porte-parole de Facebook, a déclaré que le changement n’aura pas d’impact réel sur l’expérience au sein du réseau social.

Meta est en pleine évolution : après l’extension de l’audio sur Messenger à 30 minutes et le « Like » dans les stories Instagram sans qu’il soit nécessaire d’envoyer un DM, c’est au tour de « Feed », la nouvelle page d’accueil de Facebook en où vous pouvez voir les publications d’amis et les pages que vous suivez. C’est la première fois qu’un changement de nom est effectué depuis le lancement du « fil d’actualité » il y a 15 ans. Dami Oyefeso, porte-parole de Facebook, a déclaré que le changement n’aura pas d’impact réel sur l’expérience au sein du réseau social. Rien de frappant, mais seulement en apparence : comme l’enseignent les règles de base du marketing, le rebranding est un processus d’une grande importance.

Selon des études et des recherches, le nom « News Feed » donne à Facebook une implication politique, liée à l’actualité. Le même algorithme donne plus de visibilité aux contenus de ce type. En bref, « News Feed » pourrait suggérer que Facebook est un endroit pour consulter les actualités, pas les mises à jour sur vos amis. Pour l’instant, l’entreprise de Mark Zuckerberg travaille à diminuer la visibilité et la portée des messages politiques, afin de donner la priorité aux nouvelles personnelles des amis et de la famille. Le passage du « News Feed » au simple « Feed » permet donc de résoudre la confusion potentielle générée au sein de Facebook.

Ce qui a été rapporté jusqu’à présent démontre les petits tremblements de terre qui secouent Meta. De Facebook à Instragram, jusqu’à WhatsApp, qui a récemment permis aux emojis de réagir aux messages. De nombreux petits mais importants changements pour les différents réseaux sociaux de l’écosystème Meta, visant à renforcer leur identité tout d’abord, mais aussi les possibilités d’interaction des utilisateurs. L’un des tests les plus importants est le programme d’abonnement payant pour Instagram, pour l’instant uniquement disponible aux États-Unis pour quelques influenceurs sportifs sélectionnés. Messenger étend également les possibilités d’interaction, non seulement en augmentant la durée de l’audio, mais aussi grâce au mode Vanish et aux paiements fractionnés. Cette dernière ne concerne pour l’instant, encore une fois, que les États-Unis.