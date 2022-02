Donna guérit du VIH grâce à une greffe de cellules souches : c’est le troisième cas dans le monde

Après la « patiente berlinoise » et la « patiente londonienne », une femme est aussi complètement guérie du VIH grâce à une greffe de cellules souches.

Une femme d’âge moyen est complètement guérie de l’infection par le VIH, le virus responsable du syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA), grâce à une greffe de cellules souches. Il s’agit du troisième cas connu dans le monde de rémission complète du VIH à la suite d’une greffe de cellules souches : le premier concernait le soi-disant « patient de Berlin », un homme en rémission du VIH depuis 12 ans (il est décédé des suites d’une leucémie en septembre 2020); le second, appelé le « patient de Londres », est en rémission du VIH depuis plus de deux ans et demi. Le nouveau cas est donc le premier impliquant une femme, une Américaine d’ethnie mixte qui était séropositive il y a une dizaine d’années.

La patiente répondait bien à la thérapie antirétrovirale, capable de « tenir le VIH à distance » et permettant une vie relativement normale, elle continuerait donc à vivre avec le virus comme des millions d’autres patients touchés par l’infection. Mais l’apparition d’une maladie a complètement changé le cours des événements. En fait, en 2017, on lui a diagnostiqué une leucémie myéloïde aiguë (LMA), une forme de cancer potentiellement mortelle qui affecte la moelle osseuse. L’un des traitements de choix implique l’utilisation de cellules souches, mais étant d’origine ethnique mixte, il était difficile d’en trouver des compatibles dans les banques de donneurs. Ainsi, les médecins impliqués dans l’étude IMPAACT (International Maternal Pediatric Adolescent AIDS Clinical Trials), menée en collaboration avec le Center for International Blood and Marrow Transplant Research (CIBMTR), StemCyte and AIDS Clinical Trials Group (ACTG), ont décidé d’opter pour le la greffe de cellules souches du sang de cordon ombilical, connue pour avoir beaucoup moins de problèmes de compatibilité.

Fortuna voulait qu’une mutation génétique appelée CCR5Δ32 soit présente dans l’ADN de ces cellules souches, qui altère l’expression du corécepteur CCR5, la porte d’entrée utilisée par la plupart des souches du virus VIH pour envahir les cellules humaines. Pour faire simple, la mutation est une sorte de barrière qui empêche l’invasion du virus responsable du SIDA. Parce que le sang du cordon ombilical prend beaucoup de temps pour générer suffisamment de globules blancs pour renforcer le système immunitaire et combattre les infections, les médecins de l’IMPAACT ont également donné à la femme des cellules souches obtenues à partir du sang périphérique d’un parent. Grâce à cette procédure, trois mois après la greffe, la patiente disposait d’une armée complète de cellules immunitaires dérivées des cellules souches du cordon, ce qui l’a amenée en peu de temps non seulement à vaincre la leucémie, mais aussi le virus VIH qui s’est déclaré en rémission. de l’infection. Il n’a pas pris de médicaments antirétroviraux depuis.

L’un des aspects intéressants de cette étude est que le « patient de Berlin » et le « patient de Londres » ont également eu besoin d’une greffe de cellules souches en raison d’un cancer du sang. Les deux hommes et la femme se sont donc débarrassés du VIH grâce à un traitement contre le cancer. À la lumière de ces résultats, on pense que la thérapie peut être efficace pour au moins certains des patients vivant avec le VIH, mais pas pour tous. En fait, les mêmes auteurs de la recherche soulignent que la greffe de cellules souches de cordon ombilical avec mutation CCR5Δ32 devrait être envisagée pour obtenir une rémission du VIH uniquement chez les patients séropositifs qui en ont besoin pour d’autres raisons, comme une tumeur grave du sang. Les détails de l’étude, disponibles sur le site IMPAACT, ont été présentés lors de la Conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes 2022 mais n’ont pas encore été publiés dans une revue scientifique.