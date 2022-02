AMD a une capitalisation boursière plus importante qu’Intel pour la toute première fois

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La fortune d’AMD s’est inversée depuis le lancement de sa première architecture Zen en 2017, même si peu de gens se seraient attendus à ce qu’elle franchisse cette étape en si peu de temps : AMD a désormais une capitalisation boursière plus importante que son rival Intel pour la toute première fois.

L’augmentation soudaine de la capitalisation boursière d’AMD est venue de son rachat de Xilinx pour 49 milliards de dollars lundi, 15 mois après l’annonce de la décision. La variation du cours des actions des sociétés a ajouté 40 % supplémentaires à la transaction ; il valait 35 milliards de dollars lorsque AMD a révélé ses intentions pour la première fois.

L’acquisition est l’une des plus importantes de l’histoire de la technologie, derrière Dell qui a payé 67 milliards de dollars pour EMC en 2015 et le récent achat d’Activision Blizzard par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars.

L’accord signifiait que pour chaque action de Xilinx détenue par un actionnaire, il recevait 1,7234 nouvelles actions d’AMD, convertissant 248,38 millions des premières en 428 millions des dernières. En conséquence, le nombre total de parts d’AMD est passé à 1,628 million, écrit Tom’s Hardware.

L’augmentation du nombre d’actions a fait grimper la capitalisation boursière d’AMD à 197,75 milliards de dollars, dépassant de 51 millions de dollars les 197,24 milliards de dollars d’Intel.

Ce fut un bon mois pour AMD. En plus de dépasser la capitalisation boursière d’Intel, l’équipe rouge a atteint une part record de 25,6 % du marché x86 global. Il a également rebondi dans l’enquête Steam de janvier après que le nombre de participants utilisant ses processeurs ait chuté en décembre. De plus, son cours de bourse est de 121,47 $, soit plus du double des 48,44 $ d’Intel.

Intel détient toujours les trois quarts de la part de marché x86, bien sûr, et ses processeurs se trouvent dans 70% des PC des participants à l’enquête Steam. Il génère également plus de revenus et de bénéfices qu’AMD, sans oublier qu’il a ses propres fabs. Mais le fabricant Ryzen continue de grignoter l’avance de l’équipe bleue, et nous pouvons nous attendre à ce que les choses deviennent encore plus intéressantes lorsque le tout nouveau Zen 4 arrivera plus tard cette année.