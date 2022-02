De la Tamise au fleuve Amazone, la drogue pollue les fleuves du monde entier

C’est ce qu’ont révélé les résultats d’une nouvelle étude menée dans le cadre d’un projet mondial de surveillance des produits pharmaceutiques coordonné par des chercheurs de l’Université de York.

Les drogues ont pollué les rivières du monde entier, avec des concentrations à des niveaux potentiellement toxiques pour la santé des écosystèmes et des humains dans au moins un quart des cours d’eau de la planète. C’est ce qu’ont révélé les résultats d’une nouvelle étude menée par un consortium de recherche international coordonné par des chercheurs de l’Université de York, au Royaume-Uni, qui, dans le cadre d’un projet mondial de surveillance des produits pharmaceutiques, a évalué la pollution médicamenteuse de 258 rivières des cinq continents, du fleuve Amazone à la Tamise, du Mississippi au Tibre, jusqu’au Mékong. Les prélèvements d’eau, effectués dans plus de 1 000 sites dans 104 pays, dont 36 n’ont jamais été évalués pour la contamination par des médicaments, représentent l’impact environnemental global de 471,4 millions de personnes dans 137 zones géographiques, y compris celles qui comprennent certaines des villes les plus peuplées de la planète. , comme Delhi, Londres, New York, Lagos et Guangzhou.

Les analyses, effectuées au Centre d’excellence en spectrométrie de masse de l’Université de York, ont révélé que les médicaments contaminaient tous les cours d’eau analysés, bien que les concentrations les plus élevées aient été observées dans les régions d’Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et en Amérique du Sud, reflétant une corrélation entre le statut socio-économique et la pollution, les fleuves se déversant dans les pays à revenu faible et intermédiaire étant parmi les plus contaminés. Des niveaux élevés de pollution ont également été observés dans les régions où la moyenne d’âge est élevée, ainsi que les taux de pauvreté et de chômage locaux les plus élevés.

Concentrations cumulées de principes actifs médicamenteux dans les différents sites prélevés / PNAS

De l’analyse des ingrédients actifs (61 au total ceux recherchés par les chercheurs, dont la carbamazépine, la metformine et la caféine), il est ressorti qu’un quart des échantillons contenaient des contaminants tels que le sulfaméthoxazole, le propranolol, la ciprofloxacine et la loratadine à des concentrations potentiellement nocives. Des niveaux plus élevés étaient associés à des activités telles que le déversement de déchets le long des berges, une infrastructure inadéquate pour les eaux usées et la production pharmaceutique et le déversement du contenu résiduel des fosses septiques dans les cours d’eau.

Les résultats, publiés en détail dans la revue PNAS, a mis en évidence l’ampleur du problème d’un point de vue global, alors les chercheurs espèrent qu’en augmentant la surveillance des drogues dans l’environnement, des stratégies pourront être développées pour limiter les effets causés par la présence de polluants. « Nous savons depuis plus de deux décennies que les produits pharmaceutiques se retrouvent dans l’environnement aquatique où ils peuvent affecter la biologie des organismes vivants. – a déclaré le Dr John Wilkinson du Département d’environnement et de géographie de l’Université de York et co-auteur correspondant de l’étude. Grâce à notre projet, notre connaissance du problème a été considérablement accrue, avec des données qui ne sont plus liées à quelques zones sélectionnées en Amérique du Nord, en Europe occidentale et en Chine, mais incluent de nouvelles régions qui n’ont jamais été étudiées auparavant.« .