Newegg s’excuse pour les lacunes du service client et en discutera bientôt devant la caméra

Une patate chaude : Newegg a apporté des modifications à son processus de retour interne à la suite d’un différend public avec un passionné de matériel populaire sur YouTube. La situation s’est aggravée au point que Newegg a accepté de rencontrer l’utilisateur pour une interview devant la caméra.

Steve Burke de Gamers Nexus a récemment acheté une carte mère Gigabyte de Newegg et a opté pour une expédition accélérée car il en avait besoin rapidement pour un élément de contenu. Au moment où il est arrivé, cependant, il avait déjà acheté une autre carte et n’avait plus besoin de l’unité de Newegg, elle a donc été renvoyée.

Quelque chose que Burke n’a pas remarqué lorsqu’il a passé la commande initiale était le fait qu’il s’agissait d’un article en boîte ouverte, ce qui signifie qu’il avait été retourné par quelqu’un d’autre et jugé revendable par Newegg. Burke a déclaré qu’il n’avait jamais ouvert la boîte d’expédition dans laquelle la planche était entrée, encore moins sa boîte de vente au détail. Il a soumis un RMA, a renvoyé le colis et a attendu.

Newegg a finalement envoyé un e-mail à Burke et a déclaré que la RMA avait été rejetée en raison de broches tordues sur le socket du processeur. Burke a tenté de résoudre le problème via les canaux de support client traditionnels, mais n’a pas réussi à faire avancer les choses. Ce n’est que lorsqu’il a utilisé sa plateforme sur Twitter que Newegg est soudainement devenu réactif et a voulu rectifier la situation.

Gamers Nexus compte plus de 192 000 abonnés sur Twitter et 1,58 million d’abonnés sur YouTube.

Mise à jour du service client — Newegg (@Newegg) 14 février 2022

Newegg, dans un récent article sur Twitter, a déclaré avoir pris conscience qu’un petit nombre de retours n’avaient peut-être pas été soigneusement inspectés avant d’être acheminés pour les retours, les liquidations ou le recyclage des déchets électroniques, et ont donc été accidentellement revendus en tant que marchandises à boîte ouverte.

Newegg a déclaré qu’il s’agissait d’erreurs de processus non intentionnelles et d’incidents isolés, ajoutant qu’ils avaient déjà modifié leurs procédures internes pour gérer les retours de produits. La société a également déclaré qu’elle tendait la main aux clients qui pourraient avoir été touchés par ces problèmes.

Dans une vidéo de suivi, Burke a déclaré que Newegg avait remboursé l’achat et lui a renvoyé la carte mère cassée. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait les deux car il semble qu’un simple remboursement aurait suffi dans cette situation.

Incroyablement, la carte avait un autocollant RMA apposé par Gigabyte, ce qui signifie que Newegg avait envoyé la carte à RMA pour diagnostiquer ce qui n’allait pas. Burke a appelé Gigabyte et a appris qu’ils avaient reçu la carte en juillet 2021, a proposé de réparer le socket du processeur pour 100 $, mais a noté que Newegg avait refusé et avait renvoyé la carte. À partir de là, il est en quelque sorte revenu dans le magasin en tant qu’article de boîte ouverte et a été vendu à Burke.

Newegg a invité Burke à venir à leur quartier général et à discuter de la question, sur laquelle il les aborde.

Quelle a été votre expérience avec Newegg en tant que client ? J’ai fait des emplettes avec eux depuis le début des années 2000 et je ne me souviens jamais d’avoir eu un problème que je n’ai pas pu résoudre en temps opportun. Là encore, cela fait des années depuis ma dernière commande, alors peut-être que les choses ont changé depuis la dernière fois que j’ai fait affaire avec eux.

