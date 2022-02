L’expansion de TSMC en Arizona aurait trois mois de retard sur le calendrier

En bref : TSMC est peut-être le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, mais cela ne facilite pas ses efforts d’expansion. La société a récemment rencontré un problème lors de la construction de son usine en Arizona, située à seulement 50 kilomètres du campus d’Intel à Chandler.

Des fonderies comme TSMC se sont efforcées d’augmenter leur capacité au milieu d’un boom de la demande pour tout ce qui contient une puce. Dans le cas de TSMC, pas moins de 40 milliards de dollars seront consacrés à ces efforts cette année, et il est probable que les dépenses totales atteindront 44 milliards de dollars. De plus, il devra embaucher environ 8 000 ingénieurs aux États-Unis, à Taïwan, au Japon et en Chine.

Cela dit, les progrès de ces expansions ont été plus lents que prévu. Selon un rapport Nikkei, la construction de l’usine de puces 5 nm de TSMC en Arizona a actuellement trois mois de retard. La publication cite des sources de l’industrie qui pensent que cela est le résultat d’un marché du travail difficile et d’un processus de conformité plus difficile aux États-Unis par rapport à l’Asie.

La construction de l’usine de l’Arizona a commencé en juin 2021 et TSMC avait initialement prévu d’installer l’équipement de production cet automne. Compte tenu du revers, la société devra peut-être reporter ces plans à février ou mars 2023. Après cela, la société aura besoin de 12 mois supplémentaires pour certifier les lignes de production et accélérer la fabrication de puces.

Une partie du problème est qu’Intel cherche également à agrandir son usine de Chandler, en Arizona, ce qui signifie que TSMC doit rivaliser pour les mêmes ressources et talents limités que son rival basé aux États-Unis. Un autre problème est la lente reprise des chaînes d’approvisionnement technologiques, mais une question plus urgente pour TSMC est celle des subventions gouvernementales – un must pour les entreprises qui investissent dans de nouvelles usines de fabrication de puces, qui sont notoirement coûteuses à construire et à exploiter.

Par ailleurs, TSMC investira 1,6 milliard de dollars supplémentaires dans son usine japonaise, qui est construite en collaboration avec Sony. La construction devrait commencer plus tard cette année et la production pourrait démarrer d’ici la fin de 2024.