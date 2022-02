Le jour de la Saint-Valentin 5 astéroïdes « saluent » la Terre : ils sont aussi gros que des maisons et des avions de ligne

Des astéroïdes de cinq tailles passent à proximité de la Terre le jour de la Saint-Valentin. Voici à quelle heure et quelle est leur taille.

Une « pluie » d’astéroïdes salue la Saint-Valentin, la fête des amoureux. En fait, cinq « pierres de l’espace » ont fait (ou sont sur le point de faire) des passages rapprochés vers notre planète en ces heures. Heureusement il n’y a aucun risque d’impact avec la surface terrestre, de plus il ne s’agit que de petits objets, d’un diamètre maximum d’une trentaine de mètres. Si de tels astéroïdes ciblaient la Terre, ils pourraient représenter un problème local, comme cela s’est produit avec le fameux « Meteor de Chelyabinsk » qui a explosé dans le ciel de la Russie il y a exactement 9 ans. C’était en effet le 13 février 2013 lorsqu’une traînée lumineuse éclairait le ciel, suivie d’un puissant rugissement qui faisait sauter les vitres sur des dizaines de kilomètres carrés (il y avait environ un millier de blessés). Nous ne prenons pas un tel risque aujourd’hui. Mais quels astéroïdes sont les protagonistes de ce passage le jour le plus romantique de l’année ?

Ceux-ci sont répertoriés par la NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA), avec leurs programmes de surveillance respectifs pour les objets dits NEO (Near Earth Objects), ou objets qui s’approchent de la planète. Aucun des cinq astéroïdes de la Saint-Valentin n’est classé comme « objet potentiellement dangereux » (PHO – Potentially Hazardous Object), une liste de pierres spatiales et de comètes d’un diamètre d’au moins 150 mètres et s’approchant d’au moins 7,5 millions de kilomètres (0,05 unités astronomiques ) à partir de l’intersection orbitale. Disons tout de suite que trois des astéroïdes ont déjà effectué leur passage rapproché vers la Terre : il s’agit de 2022CF7, 2022CF3 et 2015DC155. Le premier, d’un diamètre d’environ 9 mètres, est passé à 4h18 ce matin (heure italienne) à une distance de 318 mille kilomètres et à une vitesse de 8,6 kilomètres par seconde ; le second, d’environ 28 mètres, a fait le passage en 6h02, à une distance de près de 2,5 millions de kilomètres et à une vitesse de 3,9 kilomètres par seconde ; tandis que le troisième, d’un diamètre estimé à 29 mètres, est passé à 7h24 à 6,3 millions de kilomètres, à une vitesse de 11,3 kilomètres par seconde.

Il y a deux autres astéroïdes qui s’approcheront de la Terre dans les prochaines heures, à savoir 2020DF et 2022CF1. Le premier des deux, d’environ 21 mètres de long, accueillera notre planète à 20h13, heure italienne, lorsqu’il filera à 8,6 kilomètres par seconde à une distance de 4,5 millions de kilomètres de la surface, tandis que le second, de 16 mètres , sera faire son passage rapproché à 23h44, à un peu moins de 5 millions de kilomètres et à une vitesse de 6,8 kilomètres par seconde. Aussi pour demain, la « salutation » de cinq autres astéroïdes est attendue. Cependant, ils sont tous trop petits et éloignés pour être facilement observés avec de simples télescopes amateurs de petit diamètre.

La NASA a comparé les dimensions des astéroïdes de Valentine avec celles d’objets du quotidien pour nous faire prendre conscience de leur grandeur : 2022CF7, par exemple, a été comparé à un bus ; 2022CF3 à un avion de ligne et 2020DF à une maison. En cas de contact avec l’atmosphère terrestre, de tels objets seraient presque entièrement détruits par le processus d’ablation, cependant ceux de 20-30 mètres, comme indiqué, pourraient générer des dégâts locaux considérables, surtout si une métropole densément peuplée était touchée. Heureusement, le « météore de Chelyabinsk » a explosé au-dessus d’une zone rurale peu peuplée, dont la plus grosse météorite – pesant environ 500 kilogrammes – s’est retrouvée dans un lac.