Les revendeurs de cartes graphiques adorent le paywall GPU de 200 $ de Best Buy

Une patate chaude : alors que la plupart des gens ne sont pas fans du mur payant de carte graphique de Best Buy qui permet uniquement aux abonnés d’acheter des réapprovisionnements des derniers GPU, il y a un groupe qui l’aime : les scalpers. Plusieurs revendeurs se sont vantés d’avoir utilisé le système pour récupérer jusqu’à 20 000 $ de GPU, en s’assurant qu’ils se retrouvent sur des sites d’enchères ou chez d’autres détaillants à des prix obscènes.

La semaine dernière, nous avons appris que Best Buy avait reçu un réapprovisionnement de produits Ampere, mais la seule façon d’acheter l’une des cartes RTX 3000 était de devenir membre de son programme Totaltech.

Le service d’abonnement de 200 $ par an offre des avantages tels que la livraison et l’installation gratuites, le support technique Geek Squad gratuit et l’accès aux prix exclusifs des membres Totaltech, ce dernier semble couvrir les GPU verrouillés.

PCMag rapporte que si la plupart des joueurs détestent le stratagème, les revendeurs remercient Best Buy, qui est le détaillant américain exclusif des cartes Nvidia Founders Edition. Une personne, connue sous le nom de Bipper, a utilisé Discord pour se vanter d’avoir acheté « près de 20 000 $ de GPU » via le programme Totaltech.

Première sortie avec @OminousAIO … PUTAIN DE MERDE ! 28 GPU, plus de 17 000 $ d’inventaire ! Vous voulez savoir comment j’ai fait ? Rejoignez notre CG : @brokeboycooks pic.twitter.com/aSTsJDeeN3 – B1PPER (@xB1PPERx) 10 février 2022

Bipper a noté que les clients ne peuvent acheter qu’un seul exemplaire de chaque SKU, ce qui pourrait être l’étendue des mesures anti-scalper de Best Buy, mais la variété des cartes proposées signifiait qu’ils pouvaient toujours acheter pour 20 000 $ de GPU. Le scalpeur a déclaré qu’il les vendait à un magasin d’informatique local, qui les revendrait ensuite à un prix plus élevé.

Bipper a également ajouté que contrairement à d’autres réapprovisionnements, les revendeurs n’ont même pas besoin de bots pour récupérer l’inventaire de Best Buy – ils n’ont qu’à payer les frais d’adhésion de 200 $ qui pourraient être récupérés sur la revente d’une seule carte haut de gamme.

Nous ne savons toujours pas si Best Buy verrouiller ses cartes derrière l’abonnement Totaltech était une expérience ponctuelle ou si cela deviendra la norme pour les réapprovisionnements de GPU. L’entreprise pourrait également mélanger et assortir, en plaçant certaines cartes derrière le mur de paiement et en en mettant certaines à la disposition de tous. Quoi que fasse Best Buy, il doit améliorer ses mesures anti-scalper.