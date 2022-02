Le marché NFT suspend les transactions en raison d’un flot de contrefaçons

En bref: Un marché célèbre pour avoir vendu un NFT du premier tweet de l’ancien PDG de Twitter Jack Dorsey pour 2,9 millions de dollars a suspendu la majorité des transactions en raison de personnes vendant des actifs numériques contrefaits. Cent dit que la pratique était « endémique », l’obligeant à arrêter l’achat et la vente de la plupart des NFT le 6 février.

Cent avait été envahi par des personnes faisant des copies non autorisées d’autres NFT et vendant les jetons, utilisant du contenu qui ne leur appartient pas pour créer de nouveaux NFT et vendant des NFT qui avaient été conçus pour ressembler à d’autres actifs négociables.

« Il y a un éventail d’activités qui se produisent qui ne devraient fondamentalement pas se produire – comme, légalement », a déclaré à Reuters le PDG et fondateur de Cent, Cameron Hejazi. « Cela n’arrêtait pas d’arriver. Nous interdisions les comptes offensants, mais c’était comme si nous jouions à un jeu de taupe […] Chaque fois que nous en interdisions un, un autre apparaissait, ou trois autres apparaissaient. »

Les 150 000 membres de Cent peuvent toujours utiliser son marché des objets de valeur pour acheter des jetons de tweets non fongibles.

Les contrefaçons restent l’un des plus gros problèmes parmi les acheteurs et les vendeurs de NFT. Le plus grand marché de jetons non fongibles, OpenSea, a récemment limité le nombre de NFT que les gens pouvaient créer à l’aide de son outil de frappe gratuit à 50. Il a ensuite déclaré que plus de 80 % des NFT créés à l’aide de cette fonctionnalité étaient contrefaits, utilisaient du contenu plagié ou pourriel. Cependant, OpenSea est revenu sur sa décision et a levé la limite suite à un tollé des utilisateurs.

Chaque décision que nous prenons, nous la prenons en pensant à nos créateurs. À l’origine, nous avons conçu notre contrat de vitrine partagée pour faciliter l’intégration des créateurs dans l’espace. — OpenSea (@opensea) 27 janvier 2022

« Je pense que c’est un problème assez fondamental avec Web3 », a déclaré Hejazi. « Nous avons réalisé qu’il s’agissait en grande partie d’argent qui court après l’argent. »

Peu de sujets technologiques sont aussi controversés que les NFT en ce moment. Le mois dernier, nous avons entendu parler de personnes vendant des NFT contenant des images volées d’influenceurs et de stars du jeu YouTube, tandis que le promoteur Ubisoft a déclaré que les opposants « ne comprennent tout simplement pas ». Mais il y a eu de plus en plus de cas d’entreprises qui ont annulé leurs plans d’actifs numériques à la suite d’un contrecoup du public, et tout le monde ne pense pas que ce soit une bonne idée : le marché des jeux indépendants itch.io a qualifié les NFT d' »arnaques ».