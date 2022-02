La NASA montre la première image prise par le télescope spatial James Webb

La puissante caméra du télescope spatial James Webb a pris sa première image historique, qui a été partagée par la NASA. Voici ce qu’il dépeint.

La NASA a publié la première image capturée par le télescope spatial James Webb, l’héritier spirituel de Hubble qui va révolutionner les études astronomiques. L’appareil, lancé à Noël 2021 et arrivé en position au point de Lagrange L2 le 24 janvier, est en effet capable d’observer bien mieux et beaucoup plus loin dans le temps que n’importe quel autre appareil. Mais avant de commencer à dévoiler les secrets de l’Univers il devra être aligné, atteindre la température de fonctionnement (entre – 233°C et – 223°C) et tous ses instruments scientifiques devront être parfaitement calibrés. Il faudra plusieurs mois avant qu’il ne soit prêt; il suffit de dire que pour terminer les opérations d’alignement, il faudra attendre la fin du printemps.

La première image de James Webb Crédit : NASA

La première image capturée par l’appareil photo de James Webb, la caméra infrarouge proche (NIRCam), n’est en aucun cas l’un de ces magnifiques fonds d’écran auxquels le télescope spatial Hubble nous a habitués, mais c’est un cliché technique, pour les ingénieurs de la NASA. opérations d’alignement du télescope. Pour cette opération très délicate, les scientifiques ont pointé une étoile semblable au soleil appelée HD 84406, située au cœur de la constellation de la Grande Ourse à 260 années-lumière de la Terre. Elle a été choisie pour sa luminosité et pour le fait qu’elle n’est pas entourée d’autres étoiles susceptibles de perturber la procédure. Les 18 segments du spectaculaire miroir primaire en béryllium plaqué or devront être calibrés à l’échelle nanométrique.

L’image obtenue par NIRCam est en fait une « mosaïque d’images de 18 points de lumière stellaire organisés de manière aléatoire », comme l’affirme la NASA. Chaque point représente l’étoile HD 84406 vue de chacun des 18 miroirs, non encore alignés. En ajustant les panneaux individuels, les scientifiques de la NASA obtiendront un seul point lumineux, parfaitement net. 1 560 images – pour un total de 54 Gigaoctets de données brutes – ont été capturées par les 10 détecteurs NIRCam lors de cette première phase de l’alignement. Cependant, l’étoile est trop brillante pour la puissance de James Webb, donc dans les semaines à venir, d’autres cibles seront pointées pour parfaire la « vue » du télescope.

« Toute l’équipe Webb est ravie de la bonne progression des premières étapes d’acquisition d’images et d’alignement du télescope. Nous étions si heureux de voir que la lumière a fait son chemin dans NIRCam », a déclaré le professeur Marcia Rieke, chercheuse principale pour la caméra du télescope et professeur d’astronomie à l’Université de l’Arizona. La super caméra James Webb a également pris un « selfie » du miroir principal, où un seul des 18 segments est éclairé. C’est celui aligné avec la lumière de l’étoile, mais lentement tous les autres le seront. Pour la première véritable astrophotographie capturée par le télescope, il faudra attendre l’été, quand il sera prêt à commencer son extraordinaire mission scientifique.