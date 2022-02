La comète Bernardinelli-Bernstein est la plus grosse jamais découverte : c’est un « monstre » de 137 kilomètres

La comète Bernardinelli-Bernstein découverte en 2021 a un diamètre de 137 kilomètres, ce qui en fait la plus grande jamais identifiée. Il approche.

La comète C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein est officiellement la plus grande jamais découverte. En effet, il a un diamètre de 137 kilomètres, pratiquement le double du précédent record détenu par le magnifique C/1995 O1 (Hale-Bopp) de 74 kilomètres qui a donné un spectacle à la fin du dernier millénaire. Le corps céleste géant a été identifié en 2021 par deux astronomes Gary Bernstein de l’Université de Pennsylvanie et Pedro Bernardinelli de l’Université de Washington, alors qu’ils étudiaient des images capturées par le « chasseur de planètes » Transiting Exoplanet Survey Satellite ou TESS de la NASA. Les images datant de 2014, l’année en question figurait dans le nom officiel de la comète, aux côtés de ceux de ses découvreurs.

Pour déterminer les dimensions exactes de la comète Bernardinelli-Bernstein était une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Observatoire de Paris de l’Université de la Sorbonne, qui ont des contacts étroits avec des collègues de l’Institut d’Astrophysique d’Andalousie-CSIC et de l’Université de Paris. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Emmanuel Lellouch, membre du centre LESIA, ont calculé le diamètre de la comète en analysant les données recueillies en août 2021 par le puissant interféromètre radio Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), placé au cœur de le désert d’Atacama au Chili à environ 5 kilomètres d’altitude. Ce qui est incroyable, c’est que les astronomes ont pu déterminer la taille de la comète alors qu’elle se trouvait à 19,6 unités astronomiques (une UA est la distance qui sépare la Terre du Soleil, égale à environ 150 millions de kilomètres). Cela a été possible en mesurant le rayonnement micro-onde émis par le corps céleste.

La « monstrueuse » comète Bernardinelli-Bernstein s’approche de la Terre, mais on ne risque rien de ce qu’on a vu dans le film avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence Don’t Look Up. C’est définitivement une bonne nouvelle que nous ne soyons pas sur la bonne voie, considérant qu’un corps céleste d’une dizaine de kilomètres suffit à anéantir la vie de la Terre (Chicxulub, l’astéroïde qui a causé l’extinction des dinosaures non aviaires et 75 % des vivants espèce il y a 66 millions d’années, elle avait un diamètre estimé à 10-14 kilomètres). Selon les calculs des experts, l’approche maximale de la comète vers la Terre se produira en 2031, lorsqu’elle passera plus ou moins à la distance de Saturne. Nous ne sommes donc absolument pas en danger.

La comète Bernardinelli-Bernstein provient du nuage d’Oort, aux confins du système solaire, où orbitent de nombreux corps glacés. À mesure qu’il s’approche du Soleil, sa taille diminuera, car il perdra des concentrations importantes de glace et de gaz en raison de l’augmentation de la chaleur. Il a été calculé qu’il faut 5,5 millions d’années pour boucler une orbite, donc l’approche de 2031 sera une occasion unique de mieux étudier cet objet céleste fascinant. En fait, les données sur la forme, la température et d’autres détails manquent. La comète a été décrite dans l’article « Taille et albédo du plus grand objet détecté du nuage d’Oort : comète C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) » mis en ligne sur ArXiv, en attente de publication dans Astronomy and Astrophysics Letters.