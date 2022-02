L’Australie déclare officiellement les koalas en danger d’extinction : plan national pour les sauver

Par le biais d’un « EPBC Act », le gouvernement australien a classé les koalas en danger. Un plan de rétablissement national devrait sauver l’espèce.

Les koalas (Phascolarctos cinereus) ont été officiellement déclarés en danger d’extinction par le gouvernement australien. Les marsupiaux emblématiques ont été classés vulnérables (code VU) en 2012, suite au déclin constant des populations ; la décision était censée amener les gouvernements du Queensland, de la Nouvelle-Galles du Sud et du Territoire de la capitale australienne à adopter des solutions ciblées pour protéger ces animaux, mais peu a été fait depuis. Ce laxisme, associé à la destruction constante de l’habitat naturel, aux incendies dévastateurs, aux effets du changement climatique et à la propagation de la chlamydia qui stérilise plus de 80% des spécimens positifs, a encore effondré les populations, conduisant à la nécessité de classer les koalas comme dans danger d’extinction, dans le but d’introduire de nouvelles mesures concrètes de conservation.

La décision a été prise par le biais d’une loi sur la protection de l’environnement et la conservation de la biodiversité (EPBC Act) par le Parlement australien, qui a mis en œuvre les recommandations d’un comité d’experts sur la protection des marsupiaux. Pas plus tard que le mois dernier, le gouvernement du Premier ministre Morrison a alloué un fonds de 50 millions de dollars pour protéger l’espèce emblématique, dont le déclin constant a commencé à la fin du 19e siècle, de l’arrivée massive de colons européens qui ont exterminé environ 99 % de certains spécimens pour fabriquer des fourrures. Qu’il suffise de dire qu’avant le massacre en Australie, il y avait 8 millions de koalas, alors qu’une estimation en 2019 s’arrêtait à 80 000 spécimens, 1% précisément. Ce chiffre a été jugé suffisant pour classer ces animaux comme « fonctionnellement éteints », c’est-à-dire ne pouvant plus jouer un rôle significatif dans l’écosystème dans lequel ils vivent en raison de leur petit nombre. Les incendies dévastateurs qui ont frappé l’Australie entre fin 2019 et début 2020 ont encore décimé les populations ; On pense que 37 000 spécimens sont morts sur l’île Kangourou. Pendant ce temps, la chlamydia, une maladie sexuellement transmissible, stérilise littéralement les survivants et court contre la montre pour un vaccin sûr et efficace.

Face à un tel effondrement, le classement officiel en espèce menacée ne pouvait plus être reporté ; maintenant, après la décision, un plan national de rétablissement du koala est attendu du gouvernement. « L’impact d’une sécheresse prolongée, suivie de graves incendies de forêt en été, et les impacts cumulés des maladies, de l’urbanisation et de la perte d’habitat au cours des 20 dernières années ont conduit à cette décision », a déclaré la ministre australienne de l’Environnement, Susan Ley. Mais le ministre lui-même est dans le collimateur des écologistes, non seulement pour le laxisme dont fait preuve la conservation des koalas, mais aussi pour la protection de la Grande Barrière de Corail, elle aussi menacée de disparition à cause du changement climatique. En Nouvelle-Galles du Sud, il a été indiqué que les koalas disparaîtront d’ici 2050 si des mesures fortes et concrètes ne sont pas prises pour protéger la population locale, mais le risque est également très élevé dans d’autres États de la côte est de l’Australie. L’espoir est que toutes les mesures nécessaires seront introduites dans le cadre du plan de rétablissement national afin que cette magnifique espèce puisse continuer à survivre libre et sauvage.