Apple présente son intention de mettre à jour les AirTags après des rapports de harcèlement

Une patate chaude : Cette semaine, Apple a annoncé les détails d’un effort global qu’il entreprend pour limiter l’utilisation de ses porte-clés AirTag pour suivre les gens. Ceux-ci incluent plus de moyens de trouver et de désactiver les AirTags indésirables, ainsi qu’une documentation sur ce qu’il faut faire si vous en trouvez un.

La dernière déclaration d’Apple sur les AirTags décrit les mesures qu’elle a prises et qu’elle prendra pour rendre les AirTags plus sûrs. Il décrit ce que les utilisateurs peuvent déjà faire pour se protéger contre ceux qui pourraient utiliser des AirTags pour les traquer ou les voler et promet de futures mises à jour qui ajouteront plus de fonctionnalités de sécurité.

L’un des détails les plus critiques qu’Apple explique est que les numéros de série d’un AirTag sont enregistrés avec les comptes iCloud du propriétaire. Apple a déjà travaillé avec les forces de l’ordre pour retracer les AirTags jusqu’aux mauvais acteurs.

Si vous trouvez un AirTag inconnu, vous pouvez utiliser votre iPhone pour découvrir son numéro de série et une partie du numéro de téléphone du propriétaire enregistré. Une mise à jour logicielle expliquera ces choses lors de la configuration initiale de l’AirTag dans le cadre d’un avertissement de ne pas les utiliser pour suivre les autres.

Apple a déjà mis à jour son article d’assistance sur la surveillance indésirable, contenant des informations sur le suivi des AirTags et d’autres appareils, y compris une explication sur la façon de les trouver et de les désactiver.

Apple souhaite également améliorer la précision de la recherche d’AirTags inconnus pour les modèles d’iPhone récents. Il vise à inclure des informations telles que la distance et la direction. Il utiliserait des informations sonores, haptiques et visuelles pour trouver l’AirTag à l’aide de la caméra, de l’accéléromètre et du gyroscope. La société continuera d’optimiser l’alerte sonore et visuelle des AirTags pour les rendre plus faciles à trouver.