Pourquoi le WWF a essayé (et échoué) de créer de l’art numérique NFT « vert »

La vente en ligne d’images d’espèces menacées aurait généré des émissions 2 100 fois supérieures aux estimations de l’organisation environnementale.

« Sombre au-delà de l’imagination« , »étonnamment stupide » Et « terriblement déconcertant« . Ce sont quelques-unes des réactions avec lesquelles une partie du monde écologiste a défini la décision de la section britannique du WWF de lancer une collecte de fonds basée sur la vente d’œuvres numériques avec NFT, c’est-à-dire avec Jeton non fongible, un type de jeton cryptographique qui donne à une création numérique tous les droits qu’elle aurait s’il s’agissait d’une véritable œuvre d’art, tels que l’authenticité et la propriété. Le projet du WWF UK, en particulier, a été conçu autour des « Tokens for Nature », une collection de 13 images d’espèces animales menacées, telles que le panda géant, le rhinocéros de Java et l’éléphant de Bornéo, pour n’en citer que quelques-unes, chacune jointe dans un cube qui ressemble à du verre. Mais avant même le début de la levée de fonds, le projet a suscité une vive réaction de la part de certains écologistes, inquiets de l’impact environnemental de l’initiative. Le résultat? En quelques jours, le WWF UK a cessé de vendre en ligne.

Les NFT « écologiques » du WWF

La plupart des créateurs de NFT utilisent une technologie appelée Ethereum, qui est un système de blockchain de type Bitcoin, qui implique une fonction informatique particulièrement énergivore, appelée exploitation minière. Ordinateurs spécialisés dans exploitation minièreIls valident à tour de rôle les transactions tout en devinant la combinaison d’une longue série de chiffres générés automatiquement. L’ordinateur qui résout le premier la combinaison remporte un prix payé dans une crypto-monnaie, appelée ether. On estime que la consommation d’énergie pour la production de NFT produit plus d’émissions de carbone que Singapour.

Contrairement aux NFT ordinaires, cependant, le WWF UK a affirmé que ses animaux non fongibles (NFA) étaient « verts ». Dans sa déclaration de durabilité, l’organisation environnementale a indiqué que la vente de la totalité des quelque 8 000 NFA aurait une empreinte carbone similaire à celle d’un demi-litre de lait ou d’une demi-douzaine d’œufs. La raison de cet impact négligeable, toujours selon WWF UK, résidait dans une application blockchain intelligente, appelée Polygon, qui aurait permis au projet d’avoir moins d’interactions directes avec la blockchain Ethereum.

Alors pourquoi annuler l’histoire des fonds pour la polémique ? La réalité est que l’hypothèse du WWF est compliquée par le fait que Polygon est une blockchain de niveau 2 qui dépend du réseau Ethereum pour effectuer certains services essentiels, tels que le déplacement d’actifs entre Ethereum et Polygon et la création de points de contrôle entre les deux. . Selon Alex de Vries du site Web de suivi des crypto-monnaies, Digiconomistel’empreinte carbone du projet WWF était en fait environ 2 100 fois (12 600 œufs) supérieure à l’estimation fournie par l’association caritative.

Il faut également considérer que le calcul de la consommation d’énergie de Polygon, convenu par Ulrich Gallersdörfer, PDG du Crypto Carbon Ratings Institute, ne prend pas en compte les effets secondaires qui auraient découlé de la vente des NFA de la WFF, de sorte que le début les acheteurs auraient pu à leur tour remettre en vente les NFA sur le marché populaire des NFT, appelé Opensea, qui est actuellement le premier consommateur de gaz sur le réseau Ethereum, responsable dont 20% des actions sur la blockchain.

Cependant, le WWF n’est pas le premier organisme à réévaluer sa position sur les crypto-dons. En 2021, Greenpeace a également cessé d’accepter les subventions Bitcoin après sept ans, tout comme le réseau d’organisations environnementales des Amis de la Terre. Et même les organisations à but non lucratif Internet Mozilla et Wikipedia ont reconsidéré leurs stratégies de don de crypto-monnaie basées sur le changement climatique.