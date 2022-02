No Man’s Sky débarque cet été sur Nintendo Switch

Dans le contexte : Hello Games n’a jamais cessé de croire en sa vision pour No Man’s Sky et n’a jamais cessé de travailler pour en faire une réalité. Il est difficile de dire exactement quand NMS est devenu tout ce que Sean Murray avait promis, mais nous y sommes, près de six ans plus tard, et le jeu est plus que quiconque ne l’aurait jamais imaginé.

Depuis la sortie de No Man’s Sky en 2016, Hello Games a réussi à développer 17 mises à jour majeures de contenu (sans compter la mise à jour spéciale Halloween), quatre saisons de son jeu parallèle multijoueur, Expeditions, et d’innombrables corrections de bugs et améliorations de la qualité de vie. Cela fait deux mois depuis la dernière mise à jour et la dernière fois que les fans ont attendu aussi longtemps pour un patch, HG a abandonné l’extension Frontiers.

« Quelque chose arrive », pensai-je.

En effet. Quelque chose arrive bien. Tout a été calme sur la page de sortie de No Man’s Sky car Hello Games a travaillé sur un port Nintendo Switch. Le développeur a annoncé la nouvelle avec une bande-annonce lors du Nintendo Direct de mercredi (ci-dessous).

La bande-annonce n’a pas révélé beaucoup de détails. Il comportait principalement un gameplay général mais n’avait pas la mention en petits caractères, « Gameplay réel capturé sur le Switch ». Nous devrions donc supposer que non. Si vous regardez de très près, 15 des 17 extensions sont incluses. Les deux absents étaient Crossplay et Frontiers.

Aucun jeu multiplateforme n’a de sens sur le Switch. Il n’est probablement pas tout à fait simple de faire en sorte que la console moins puissante se comporte dans les sessions multijoueurs avec des PC et du matériel de nouvelle génération.

L’omission de Frontiers est également quelque peu compréhensible puisqu’il s’agit de l’extension la plus récente, lancée le 1er septembre. Les mises à jour ont toujours été d’une taille considérable, et HG n’a peut-être pas eu le temps d’intégrer Frontiers dans la fenêtre de lancement souhaitée. Il est également possible que ce soit trop difficile à gérer pour le Switch. Frontiers consiste à construire de grandes colonies, qui peuvent taxer du matériel encore plus puissant.

Les expéditions étaient également aux abonnés absents, mais les nouvelles saisons sont en pause depuis plusieurs mois. La dernière saison, « Revisited », était en fait une rediffusion de la deuxième expédition, « Beachhead ». Cela a donné aux joueurs une seconde chance de marquer la frégate SSV Normandy SR1 de Mass Effect. La dernière aventure multijoueur unique était « Emergence » en octobre. Ainsi, les expéditions pourraient théoriquement apparaître sur le Switch chaque fois que HG les relance.

La saga de No Man’s Sky a été une histoire de retour, un peu comme Rocky. Un petit studio pratiquement inconnu appelé Hello Games avait des visions de grandeur, seulement pour être battu insensé par les critiques et les joueurs. Mais le développeur can-do a fait le travail et les efforts supplémentaires et a finalement gagné par KO. Mis à part les métaphores de la boxe, l’échec puis le succès massif de No Man’s Sky sont remarquables, voire historiques.

No Man’s Sky débarquera sur Switch cet été. Je suppose que, sauf revers, Hello Games le sortira vers le 9 août, qui est le sixième anniversaire du jeu.