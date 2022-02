Microsoft confirme explicitement qu’il conservera les jeux Activision Blizzard sur PlayStation et apportera Call of Duty à Nintendo

Dans le contexte : plus tôt cette semaine, Microsoft a publié une déclaration d’engagement envers l’ouverture et l’équité sur ses plates-formes, dans laquelle il suggérait de ne pas exclure les jeux Call of Duty de la plate-forme PlayStation. Le président de Microsoft a depuis exposé cela dans un langage qui, bien que moins ambigu, laisse encore des questions sans réponse.

Dans une interview avec CNBC, le président de Microsoft, Brad Smith, a évoqué les plans d’un nouveau « magasin d’applications universel ». Il a également expliqué son engagement envers l’équité des applications et a déclaré que Microsoft souhaitait que les propriétés d’Activision Blizzard restent multiplateformes.

Peu de temps après que Microsoft a racheté Activision Blizzard, il a déclaré qu’il honorerait les contrats de sortie existants pour les jeux déjà en développement sur PlayStation et Nintendo Switch. Le billet de blog de Smith cette semaine a réitéré cette promesse dans le cadre d’une tentative de repousser les craintes des régulateurs gouvernementaux. Il a également suggéré que la nouvelle filiale continuerait à créer des jeux multiplateformes au-delà de ces contrats.

Smith a maintenant catégoriquement déclaré que Microsoft souhaitait que Call of Duty et d’autres jeux Activision Blizzard continuent de venir sur PlayStation et prévoit d’étendre la franchise CoD à la Nintendo Switch. Il compare ces jeux avec Minecraft, que Microsoft a continué à prendre en charge sur les plates-formes PlayStation, Nintendo et Apple des années après l’avoir acheté.

Même si les derniers jeux Call of Duty principaux apparaissent au-delà des capacités matérielles du Switch, Bethesda a livré avec succès les ports Switch de Wolfenstein II et des jeux Doom. De plus, Bethesda, propriété de Microsoft, a remasterisé le Quake original pour PC, Xbox, PlayStation et Switch. D’autres ports comme Skyrim et Wolfenstein II montrent qu’un démake de Call of Duty est faisable sur Switch.

Enfin, Smith a également parlé d’un nouveau type de « magasin d’applications universel » qui permettrait aux utilisateurs d’accéder aux applications sur plusieurs appareils. On ne sait pas en quoi cela pourrait différer du système actuel de Microsoft, où l’achat de certains jeux donne aux clients l’accès aux versions Xbox et PC.