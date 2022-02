Peut-être avons-nous trouvé un moyen naturel de libérer la pluie

Ceci est suggéré par les résultats d’une équipe de recherche britannique qui travaille sur un projet qui pourrait augmenter les précipitations sans l’utilisation de produits chimiques artificiels.

Une variable clé dans la formation de la pluie est la vitesse à laquelle les gouttelettes d’eau se développent à l’intérieur des nuages. Une fois qu’elles sont devenues assez grosses, et donc trop lourdes pour être retenues dans les nuages ​​eux-mêmes, les gouttes tombent vers le sol sous forme de pluie. Pouvoir accélérer ce processus de croissance reviendrait donc à stimuler les nuages ​​pour libérer de la pluie. Et c’est précisément l’intention d’une équipe de recherche de l’Université de Reading (Royaume-Uni) qui semble avoir trouvé un moyen de déclencher des précipitations sans utiliser de produits chimiques artificiels.

Tout tourne autour de la compréhension du rôle de la charge électrique dans la génération de la pluie et du développement d’une méthode qui, grâce à la libération de décharges électriques, peut permettre aux gouttelettes de se développer plus rapidement. Selon les chercheurs, la suralimentation d’un nuage pourrait en effet augmenter les forces d’attraction entre les gouttelettes, favorisant le processus de formation de la pluie. Ceci est démontré par les calculs menés par le professeur Maarten Ambaum du Département de météorologie de l’Université de Reading et publiés dans la revue scientifique Actes de la Royal Society A, qui montrent comment l’augmentation de la variation de charge entraîne une augmentation de l’attraction entre les gouttelettes. . .

« Cela fait progresser notre compréhension de la façon dont la charge affecte la croissance des gouttelettes, apportant un nouvel élément utile à la solution», a déclaré Giles Harrison, professeur de physique atmosphérique à l’Université de Reading à la tête de l’équipe de recherche.

La méthode de charge électrique est actuellement testée aux Émirats arabes unis, dans le cadre d’un projet de recherche de plusieurs millions de dollars visant à augmenter les précipitations dans le pays.

À l’aide de drones équipés d’ioniseurs, les scientifiques testent la libération de charges positives et négatives dans l’air comme une alternative écologique à la technologie actuelle d’ensemencement des nuages ​​qui utilise des produits chimiques pour favoriser les précipitations. Les résultats de l’essai aideront les chercheurs à affiner la nouvelle méthode et éventuellement à trouver un moyen d’accélérer la formation de la pluie là où c’est nécessaire.