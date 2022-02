Windows 11 nous avertira si notre appareil ne répond pas aux exigences minimales

La controverse sur les exigences minimales pour Windows 11 continue de faire rage. Bien que Microsoft ait publié une alternative pour mettre à jour les ordinateurs non pris en charge, ces exigences restent en vigueur. Cependant, de nombreux utilisateurs se sont aventurés à mettre à niveau malgré le fait qu’ils n’avaient pas de processeur compatible ou de TPM 2.0.

Windows 11 « nous donnera une touche » si le PC ne répond pas aux exigences

Bien que Windows 11 fonctionne sur des appareils non pris en charge, ces exigences visent à garantir une bonne expérience utilisateur à long terme. Par exemple, le sous-système Android, qui arrivera en février, nécessite un SSD, 8 Go de RAM et un CPU prenant en charge la virtualisation imbriquée.

À l’avenir, à titre d’échantillon Germon sur Twitter, le système nous dira que notre PC ne répond pas aux exigences minimales si nous avons Windows 11 sur un ordinateur non pris en charge. Cet avis apparaîtra dans l’application Paramètres sous le nom de l’appareil, où le message « La configuration système requise n’est pas satisfaite » apparaîtra.

Cet avis n’affectera pas le fonctionnement de l’équipement ni ne le limitera de quelque façon que ce soit. Il semble simplement être une première approximation pour avertir l’utilisateur qu’il doit commencer à penser à changer d’équipement. Nous verrons si, à moyen-long terme, Microsoft ne commence pas à opter pour des méthodes plus agressives pour empêcher les mises à jour sur les PC non supportés.

Processeur 1 GH ou plus avec 2 cœurs ou plus 64 bits Mémoire 4 Go de RAM Stockage 64 Go ou plus micrologiciel Démarrage sécurisé UEFI MTP Module de plate-forme sécurisée (TPM) 2.0 Graphique DirectX 12 / WDDM 2.x Écran 9 pouces avec résolution HD l’Internet Un compte Microsoft et une connexion Internet pour la configuration de Windows 11 Famille

Dans le tableau ci-dessus, vous pouvez trouver les exigences que votre PC doit remplir pour passer à Windows 11 sans aucun problème. En fait, s’il n’y a pas de problème avec les pilotes du fabricant, vous devriez pouvoir effectuer la mise à jour à partir de l’application Paramètres sous Mise à jour et sécurité > Windows Update.