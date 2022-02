Comment fonctionne l’appareil qui a permis à trois personnes paralysées de marcher à nouveau

Un appareil d’électrostimulation péridurale a permis à trois patients atteints de paralysie sensorimotrice complète de remarcher. Voici comment ça fonctionne.

Trois hommes paralysés ont recommencé à marcher grâce à un implant innovant inséré dans la colonne vertébrale, capable d’envoyer des impulsions électriques aux réseaux de neurones qui régissent le mouvement des muscles et de les « réactiver ». Bien que ce ne soit pas la première fois que des patients atteints de lésions médullaires graves reprennent la marche, comme le montrent les histoires de Kelly Thomas et Jeff Marquis, il s’agit toujours d’une réalisation révolutionnaire pour plusieurs raisons. L’un des patients pris en charge, le jeune Michel Roccati, avait subi le sectionnement complet de sa moelle épinière suite à un très grave accident de moto en 2017 ; les deux autres présentaient également une paralysie sensorimotrice complète : aucune personne aussi gravement atteinte n’était revenue prendre des mesures, quoique dans les limites d’un projet complexe et expérimental. Le résultat est lié au fait que contrairement aux anciens appareils de stimulation épidurale du cordon ou de stimulation électrique épidurale (EES), le nouveau est nettement plus efficace. Qu’il suffise de dire que, grâce au support d’un logiciel capable d’appliquer des programmes de stimulation spécifiques, les trois patients en une seule journée ont pu se tenir debout et marcher, faire du vélo, nager et contrôler les mouvements du tronc. Évidemment toujours dans un domaine de la réadaptation.

Le traitement expérimental révolutionnaire a été développé par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques suisses du Centre de neuroprothèse et de l’Institut Brain Mind de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’Hôpital universitaire de Lausanne de l’Université de Fribourg, le Centre médical universitaire d’Utrecht (Pays-Bas) et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par les professeurs Jocelyne Bloch et Grégoire Courtine, sont parvenus à ce résultat extraordinaire en repensant la conception d’un dispositif typique de stimulation électrique épidurale. Au lieu d’utiliser les plaques multi-électrodes pour frapper la colonne dorsale de la moelle épinière, comme c’était le cas auparavant, ils ont réparti les électrodes (plus grandes et plus longues) pour cibler « l’ensemble des racines dorsales impliquées dans les mouvements des jambes et coffre ». Selon les scientifiques, cette opération aurait entraîné une efficacité supérieure, ce qui aurait restauré une plus grande diversité d’activités motrices après activation chez des patients souffrant de lésions médullaires graves. Et c’était ainsi. Aussi grâce au soutien d’un programme qui a guidé la meilleure répartition possible des électrodes, pour réactiver les connexions perdues après la blessure. L’ensemble du processus est géré par un ordinateur qui envoie le schéma d’impulsions de l’appareil (six centimètres de long) au réseau de neurones qui régit les mouvements des membres inférieurs.

Bien que pouvoir marcher avec un déambulateur pendant une durée quelconque soit une avancée extrêmement significative dans la qualité de vie des patients paralysés, il s’agit encore d’un travail expérimental avec une énorme marge d’amélioration. « Ce n’est pas un remède pour les lésions de la moelle épinière. Mais c’est une étape fondamentale pour améliorer la qualité de vie des gens. Nous responsabiliserons les gens. Nous leur donnerons la capacité de se tenir debout, de faire quelques pas. Ce n’est pas suffisant, mais c’est une amélioration significative », a déclaré le professeur Courtine. En fait, pour traiter de telles blessures, la régénération de la moelle épinière est nécessaire, et c’est exactement ce qui a été fait dans la toute récente recherche israélienne « Regenerating the Injured Spinal Cord at the Chronic Phase by Engineered iPSCs-Derived 3D Neuronal Networks » publiée dans la revue scientifique Advanced Science. Dans cette étude, les scientifiques ont appliqué un hydrogel spécial de cellules humaines sur la moelle épinière de souris paralysées : 100 % des personnes récemment blessées et 80 % de celles souffrant de lésions chroniques de la moelle épinière ont repris la marche. L’espoir est de pouvoir faire passer cette technologie aux essais cliniques, c’est-à-dire sur l’homme dès que possible. Les détails de la recherche « La neuromodulation de la moelle épinière dépendante de l’activité restaure rapidement les fonctions motrices du tronc et des jambes après une paralysie complète » menée en Suisse ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Medicine.