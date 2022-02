Les recherches de Microsoft indiquent que les internautes étaient légèrement plus gentils les uns envers les autres en 2021

Vue d’ensemble : depuis 2016, Microsoft étudie le comportement et l’interaction des gens en ligne et enregistre ces tendances dans le cadre d’un score annuel de l’indice de civilité numérique (DCI) maintenu dans 22 pays. Les recherches de la société ont montré que la civilité en ligne avait atteint son niveau le plus bas en 2019, avec des craintes de nouvelle détérioration dans les années suivantes alors que la pandémie faisait rage. Au contraire, les choses se sont lentement améliorées depuis lors, 2021 enregistrant le meilleur score DCI de 65 %.

Microsoft se réfère à l’indice de civilité numérique (DCI) comme une mesure du ton et de la teneur des interactions en ligne telles que rapportées à l’entreprise par les internautes de 22 pays. Les utilisateurs participant à cette enquête, qui comprennent des adolescents âgés de 13 à 17 ans et des adultes âgés de 18 à 74 ans, sont invités à donner leur avis sur l’exposition à 21 risques en ligne dans quatre catégories.

Ces catégories couvrent les incidents liés au doxing ou à l’atteinte à la réputation personnelle/professionnelle, les problèmes sexuels et comportementaux tels que le sextage, la pêche à la traîne et l’intimidation, et les incidents de nature personnelle tels que la discrimination, la misogynie ou le fait d’être victime d’une escroquerie ou d’une fraude.

Le score DCI généré par l’enquête de Microsoft fonctionne comme un score de golf – le plus bas est le mieux – avec un indice inférieur indiquant la faible exposition des répondants au risque et un niveau perçu plus élevé de civilité en ligne.

Après le score de 67% de l’indice de 2020, en baisse par rapport au niveau record de 70% de 2019, l’année dernière a vu une nouvelle réduction de 2% à 65%. Cette amélioration, note Microsoft, était principalement due au fait que les adolescents subissaient moins de trolls, de sextos et de discours de haine.

Cependant, les choses n’étaient pas à la hausse pour les adolescentes et les femmes, qui ont subi une majorité de 60 % de tous les risques signalés en 2021. L’exposition à des interactions négatives et à des traitements incivils en ligne a entraîné des conséquences plus graves, des inquiétudes et des douleurs pour les femmes.

L’étude a également noté qu’une majorité écrasante de répondants réclamaient une meilleure éducation pour rendre le monde numérique plus sûr. À cette fin, Microsoft a également partagé ses quatre principes de bon sens :