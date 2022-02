Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’acquisition d’Arm par Nvidia pour 40 milliards de dollars s’est effondrée. Le géant américain de la technologie a annoncé que l’examen réglementaire intense auquel l’accord était confronté avait empêché la transaction de se conclure. Comme précédemment spéculé, Arm va maintenant commencer les préparatifs d’une offre publique initiale (IPO).

Il a été rapporté que Nvidia envisageait de se retirer de l’acquisition le mois dernier. Maintenant, la société a confirmé que « les parties ont convenu de résilier l’accord » en raison des « défis réglementaires importants » auxquels elle était confrontée.

« Arm a un bel avenir, et nous continuerons à les soutenir en tant que fier licencié pour les décennies à venir », a déclaré le PDG de Nvidia, Jensen Huang. « Arm est au centre de la dynamique importante de l’informatique. Bien que nous ne soyons pas une seule entreprise, nous nous associerons étroitement à Arm. Les investissements importants réalisés par Masa ont positionné Arm pour étendre la portée du processeur Arm au-delà de l’informatique client. au supercalcul, au cloud, à l’IA et à la robotique. Je m’attends à ce qu’Arm soit l’architecture CPU la plus importante de la prochaine décennie. »

La nouvelle que Nvidia avait commencé les premières étapes de l’acquisition d’Arm basée au Royaume-Uni auprès de SoftBank est arrivée en septembre 2020. Team Green a déclaré qu’il faudrait environ 18 mois pour conclure un accord de cette taille, mais il a été en proie à des problèmes, principalement dus à l’approbation réglementaire requise du Royaume-Uni, de la Chine, de l’Union européenne et des États-Unis.

En plus d’une enquête menée par l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) et de l’intervention du gouvernement du pays, la FTC a intenté une action en justice pour bloquer l’acquisition par crainte qu’elle n’étouffe l’innovation, il y a eu une enquête antitrust étendue de l’UE et la Chine a menacé de bloquer le acheter même si d’autres ne l’ont pas fait.

Il y a également eu un recul important de la part des acteurs de l’industrie technologique. Qualcomm, Google et Microsoft ont tous exprimé leurs inquiétudes, même le co-fondateur d’Arm, Hermann Hauser, a déclaré que l’accord serait un désastre.

Arm va maintenant commencer les préparatifs d’une introduction en bourse au cours de l’exercice (se terminant le 31 mars 2023), une décision dont beaucoup pensaient qu’elle se produirait si l’accord échouait. SoftBank recevra des frais de rupture de 1,25 milliard de dollars que Nvidia avait précédemment accepté de payer si l’achat ne se terminait pas.

Le Financial Times écrit que l’échec de l’accord entraînera le remplacement du directeur général d’Arm, Simon Segars, par Rene Haas, responsable de l’unité de propriété intellectuelle de l’entreprise. La publication note également que l’acquisition en espèces et en actions aurait valu 66 milliards de dollars, le cours de l’action de Nvidia ayant augmenté depuis l’annonce initiale.

L’industrie technologique poussera sans aucun doute un soupir de soulagement après la confirmation de la disparition de l’accord. De nombreux titulaires de licence Arm craignaient les conséquences d’un concurrent tel que Nvidia propriétaire de la société sur laquelle ils s’appuient pour leurs conceptions de puces.