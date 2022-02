Dormir au moins 8 heures par nuit peut vous aider à perdre du poids

La bonne quantité de sommeil pourrait avoir un effet bénéfique sur le poids corporel en affectant l’apport calorique quotidien.

Nous savons que bien dormir est d’une importance cruciale pour la santé globale et améliore nos performances physiques et mentales, nous protégeant de la dépression et nous rendant plus actifs, alertes et efficaces. La bonne quantité de sommeil pourrait également avoir un effet bénéfique sur notre poids corporel, selon une équipe de recherche coordonnée par l’Université de Chicago qui, dans une nouvelle étude publiée dans JAMA médecine interne, ont évalué l’impact d’un repos nocturne adéquat sur l’apport calorique quotidien. « Au fil des ans, nous et d’autres chercheurs avons montré qu’un sommeil limité affecte la régulation de l’appétit, entraînant une augmentation de l’apport alimentaire qui expose les personnes à un risque de gain de poids au fil du temps. – a expliqué le professeur Esra Tasali, auteur principal de l’étude et directeur du centre de recherche sur le sommeil de l’Université de Chicago -. Plus récemment, nous nous sommes demandé si, grâce à une durée de sommeil adéquate, il était possible d’inverser cet effet négatif.« .

Pour tester cette possibilité, les chercheurs ont mené un essai clinique auprès de 80 personnes en surpoids âgées de 21 à 40 ans, qui ne dormaient que six heures et demie par nuit. Ces personnes ont été invitées à porter une montre spéciale, appelée actigraphe, pendant deux semaines afin de surveiller leurs heures de sommeil et à participer à des séances de conseil pour augmenter la durée de leur repos nocturne à huit heures et demie. Au lieu de cela, pour évaluer l’apport calorique des participants, les chercheurs ont utilisé un test d’urine spécial, basé sur la méthode de l’eau doublement marquée, qui les a aidés à mesurer objectivement la dépense énergétique quotidienne.

Les résultats ont indiqué que les participants qui dormaient le plus réduisaient leur apport calorique en moyenne de 270 kilocalories par jour, ce qui entraînerait une perte de poids d’environ 12 kg si l’effet devait persister dans le temps. Cette réduction a été observée en l’absence de recommandations diététiques ou d’autres changements de mode de vie, certains participants consommant jusqu’à 500 kilocalories de moins par jour.

L’aspect le plus surprenant de l’étude était peut-être la simplicité de l’approche adoptée pour obtenir une durée de sommeil adéquate. « Nous avons vu qu’après une seule séance de conseil, les participants ont pu changer leurs habitudes de coucher et obtenir une augmentation des heures de repos nocturne. – a ajouté Tasali. Nous avons simplement demandé à chaque personne d’avoir une bonne hygiène de sommeil et discuté de leurs routines de coucher, en fournissant des conseils personnalisés sur les changements qu’ils pourraient apporter pour améliorer leur sommeil nocturne.« .

Bien que l’étude n’ait pas systématiquement évalué les facteurs pouvant avoir affecté la durée du sommeil, limitez l’utilisation des appareils électroniques avant de vous coucher « apparaît comme une intervention clé – a précisé le chercheur -. En seulement deux semaines, nous avons eu des preuves montrant une diminution de l’apport calorique et un bilan énergétique négatif. Par conséquent, si les habitudes de sommeil étaient maintenues plus longtemps, cela conduirait à une perte de poids cliniquement pertinente.« .