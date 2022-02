La nouvelle application Microsoft Defender est presque prête

Nous avons déjà discuté de la nouvelle application Microsoft Defender. Jusqu’à présent, seuls les utilisateurs autorisés pouvaient y accéder mais, apparemment, selon Lumia Updatel’application est presque prête à être lancée et peut déjà être testée aux États-Unis.

Microsoft Defender Preview est (presque) en ligne https://t.co/2MfPrSInOy pic.twitter.com/QPn7dmnI7g — Mises à jour Lumia (@ALumia_Italia) 7 février 2022

Microsoft Defender parie sur le web

La nouvelle application Microsoft Defender est développée en WPF et sera une application Web, comme on peut le déduire des images. Son design est dans la lignée de Windows 11 et, à première vue, il semble très séduisant. Il serait disponible non seulement dans Windows 11 mais aussi dans Windows 10 et dans d’autres systèmes tels qu’Android, iOS ou MacOS.

Le fait qu’il s’agisse d’une application Web est un grand avantage lorsqu’il s’agit de mettre à jour l’application. Microsoft pourra introduire de nouvelles fonctionnalités et améliorations de toutes sortes sans avoir besoin de publier des mises à jour du système d’exploitation. C’est un petit pas de plus dans le sens de dépendre le moins possible du système lors de la mise à jour de certaines parties de celui-ci.

Pour le moment, l’application ne peut être testée qu’aux États-Unis. Nous espérons qu’il atteindra bientôt d’autres territoires et que nous pourrons l’installer sur nos ordinateurs.