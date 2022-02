Il suffit de marcher même 10 minutes de plus par jour pour prolonger votre vie

C’est ce que suggère une recherche qui vient d’être publiée par l’American Medical Association : « L’ajout de 10 minutes d’activité physique par jour réduit le nombre de décès par an de 7 % ».

Si nous ajoutions seulement 10 minutes supplémentaires de marche rapide (ou d’un autre type d’activité physique modérée) par jour, nous aurions une vie plus longue. Les résultats d’une recherche qui vient d’être publiée sur JAMA médecine interne, la revue scientifique de l’American Medical Association, dans laquelle des chercheurs ont estimé le bénéfice de longévité associé à l’augmentation du niveau d’activité physique quotidienne. Concrètement, les chercheurs ont observé qu’à chaque 10, 20 ou 30 minutes supplémentaires par jour d’activité physique modérée (comme la marche rapide, le vélo, la danse, le jardinage ou les travaux ménagers), le nombre annuel de décès diminuerait de 6,9 ​​%, 13 % et 16,9 % respectivement.

Afin de déterminer cette relation, les chercheurs ont d’abord dû évaluer la quantité d’activité physique effectuée quotidiennement par les participants à l’étude, plus de 4 800 personnes âgées de 40 ans et plus qui ont participé à l’enquête nationale sur la santé et la nutrition (NHANES). programme de recherche du National Center for Health Statistics (NCHS) qui fait partie du Center for Disease Control and Prevention (CDC) et qui est chargé de produire des statistiques sur l’état de santé de la population américaine.

Dans la période de 2003 à 2006, les personnes inscrites au NHANES ont été invitées à porter un accéléromètre pour surveiller les niveaux d’activité physique pendant sept jours, et les données obtenues dans le groupe d’âge de 40 à 85 ans ont ensuite été comparées aux informations du National Death Index pour les dix années suivantes, afin de déterminer lequel des participants à l’enquête était décédé et quand. Cela a permis de créer huit catégories différentes en fonction de la quantité d’activité physique réalisée par jour (0 à 19, 20 à 39, 40 à 59, 60 à 79, 80 à 99, 100 à 119, 120 à 139 ou 140 minutes ) et d’estimer le nombre de décès par an qui pourraient être évités en augmentant l’exercice physique quotidien.

Selon les chercheurs, l’ajout de seulement 10 minutes d’activité physique modérée à intense par jour pourrait prévenir 111 174 décès par an aux États-Unis. Ce nombre est passé à 209 459 décès évités avec 20 minutes de plus et à 272 297 avec 30 minutes de plus.

Même si les résultats se réfèrent au contexte américain, les chercheurs soulignent à quel point les conclusions de l’étude mettent en évidence « le bénéfice de santé publique le plus large découlant de l’augmentation de l’activité physique dans la population « a déclaré Pedro Saint-Maurice, chercheur postdoctoral à la Division d’épidémiologie et de génétique du cancer de l’Institut national du cancer et auteur principal de l’étude. « Nous espérons que notre découverte encouragera les médecins à aider leurs patients à adopter et à maintenir des niveaux d’activité sains« .