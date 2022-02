Le Samsung Galaxy S22 sera fabriqué avec du plastique recyclé provenant de filets de pêche

À partir de sa prochaine gamme de smartphones, Samsung utilisera du plastique provenant de filets de pêche récupérés en mer pour produire ses appareils.

Samsung a annoncé qu’il intégrera bientôt des filets de pêche en plastique dans sa gamme de produits. Les premiers à utiliser des matériaux recyclés de la mer seront les appareils Galaxy qui seront présentés au grand public à Unpacked, un événement prévu le 9 février à 16h00, heure italienne. On ne sait pas encore dans quelle mesure le matériel susmentionné sera utilisé et dans quelles parties des produits : Samsung n’a pas donné de détails à ce sujet.

Selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, environ 640 000 tonnes de filets de pêche sont rejetés à la mer chaque année. Des fantômes silencieux qui « perturbent l’équilibre délicat de notre environnement à un rythme alarmant », écrit Samsung dans un article de blog. « La collecte et la réutilisation de ces filets sont les premières étapes fondamentales pour garder nos océans propres et pour préserver la planète et notre avenir collectif. »

Samsung n’est pas la seule entreprise à changer ses mécanismes de production pour l’environnement, notamment en ce qui concerne l’utilisation du plastique. Parmi ceux-ci figure Sony qui a lancé en 2021 l’opération Green Management 2025 pour réduire l’utilisation du plastique dans ses produits d’ici trois ans. Pour être encore plus précis, les matériaux utiles à l’assemblage de la PlayStation 5 et à l’emballage des accessoires seront conçus pour être entièrement recyclables. En termes de poids, nous parlons de 93 à 99 % de plastique en moins. Tout cela est rejoint par une autre initiative de Sony, avant même Green Management 2025, One Blue Ocean Project.

La pollution qui s’empare de la mer, des océans et des plages a atteint des niveaux alarmants et nocifs pour la faune et la flore marines, obligées de survivre parmi les déchets produits par l’homme, toujours insouciant et irrespectueux des équilibres environnementaux, ces derniers encore secoués par la pandémie qui a explosé en 2020 .