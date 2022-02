Les snowboarders américains aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin sont les vraies stars de TikTok

Plusieurs snowboarders américains utilisent TikTok pour communiquer avec leurs fans et partager les coulisses des Jeux olympiques d’hiver de Pékin. Parmi les athlètes tiktokers figurent Tessa Maud, Maddie Mastro et Shaun White.

Le Comité olympique des États-Unis a peut-être également demandé aux athlètes américains de ne pas utiliser leur smartphone pendant les Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 pour des raisons de sécurité et de confidentialité, mais apparemment, le désir de révéler le contexte de l’événement sportif l’emporte sur tout. .Tessa Maud et Maddie Mastro , snowboarders olympiques et colocataires du village olympique en Chine, font partie des athlètes américains les plus actifs sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. La première, qui fait ses premiers débuts olympiques à seulement 18 ans, utilise son compte pour montrer des informations sur la vie quotidienne, y compris les petits déjeuners à la cafétéria, les choix de tenues de l’équipe américaine et les lits de dortoir intelligents. Maddie Mastro utilise plutôt TikTok pour immortaliser la myriade de collations et de boissons chinoises à l’intérieur du supermarché olympique, mais aussi les tampons constants qu’elle est obligée de subir chaque jour.

D’autres snowboarders américains utilisent également TikTok pour communiquer avec leurs fans et partager les coulisses des JO : le vétéran Shaun White, également connu sous les noms de « Animal » et « The Flying Tomato », a posté une vidéo sur l’échange de pin’s entre les athlètes de d’autres pays, une tradition qui se fait généralement après la cérémonie d’ouverture. Ensuite, il y a Jenise Spiteri, une autre snowboardeuse américaine bien connue, étonnée sur TikTok du froid qu’il fait en Chine. « J’ai quitté mon appartement avec les cheveux mouillés ce matin et ils sont encore gelés », dit-elle dans une vidéo en attrapant ses mèches de cheveux roses devenues raides comme des glaçons.

Même à l’occasion des précédents Jeux olympiques de Tokyo, les athlètes américains n’ont pas fait un usage intensif des médias sociaux, non seulement pour communiquer leurs succès et leurs échecs lors de la compétition, mais aussi pour montrer tous ces aspects humains que je ne peux pas faire émerger dans la course. Cela explique pourquoi TikTok se remplit ces jours-ci de clips et de vidéos pleines de rires, d’étonnement et de joie du village olympique de Pékin.