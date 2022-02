Quelle est la première cible du télescope spatial James Webb

La NASA a annoncé la première cible du télescope spatial James Webb, une étoile semblable au soleil dans Ursa Major. C’est pourquoi ce sera le pari.

La première cible du futuriste et très coûteux télescope spatial James Webb (JWST) est une étoile semblable au Soleil située au cœur de la constellation de la Grande Ourse. Mais il ne sera pas parié pour des raisons d’études ; en fait, il sera utilisé pour aligner et calibrer les 18 tuiles hexagonales de son merveilleux miroir primaire en béryllium plaqué or, après avoir atteint sa destination finale après un voyage d’un mois dans le système solaire, qui a commencé le jour de Noël 2021. La semaine dernière en effet, l’héritier spirituel de Hubble a atteint le point de Lagrange L2 du système Soleil-Terre, à 1,5 million de kilomètres de « chez lui ». C’est une zone de l’espace dans laquelle la force de gravité du Soleil et de notre planète s’équilibre, permettant à l’appareil de rester sur une orbite relativement stable et de toujours garder la même face face aux sources de chaleur, dont il se protège grâce à un immense bouclier thermique de la taille d’un court de tennis. Il faudra encore environ 5 mois pour que le James Webb devienne pleinement opérationnel, car tous les instruments scientifiques doivent être démarrés et testés.

La première chose à faire avec un nouveau télescope, comme le savent tous les passionnés d’astronomie qui en ont un à la maison, est de calibrer et d’aligner l’instrument. C’est exactement ce que les ingénieurs de la NASA s’apprêtent à faire en visant l’étoile anonyme HD 84406, ainsi nommée simplement parce qu’il s’agit de la 84 406e étoile figurant dans le catalogue dressé en l’honneur de l’astronome et médecin américain Henry Draper, l’un des pionniers de la photographie astronomique (astrophotographie). Les scientifiques l’ont choisi pour cette première phase de calibration car c’est une étoile plutôt brillante qui se trouve dans le champ de vision de Webb à cette période de l’année. Il a une magnitude (luminosité apparente) de 6,7 et se trouve à environ 260 années-lumière de la Terre. Il est trop faible pour être vu à l’œil nu, mais avec un télescope amateur ou de bonnes jumelles, il peut être observé en toute sécurité. Il s’agit d’une étoile sous-géante de classe G (spectre G8 IV, comme l’indique la page scientifique Qui a peur du noir ?) très semblable au Soleil, qui est considérée comme parfaite pour entamer les premières étapes de calibrage. Cependant, les scientifiques devront plus tard changer de cible, car il est trop lumineux pour un télescope aussi puissant ; il en faudra un moins brillant pour conclure les opérations fondamentales et extrêmement délicates d’étalonnage.

Après avoir placé le HD 84406 dans le viseur, diverses observations seront effectuées et chacun des 18 segments du miroir de 6,5 mètres s’orientera pour améliorer la mise au point avec une précision nanométrique, jusqu’à ce qu’une image ponctuelle soit capturée de partout dans le miroir primaire. Comme indiqué, cependant, il s’agit d’un objet trop brillant pour les capacités du JWST, donc après cette première opération – qui servira également à collecter diverses données d’ingénierie – les scientifiques viseront un objet plus éloigné ou du moins moins brillant, pour obtenir le calibrage parfait. . La NASA a annoncé qu’il faudrait 3 bons mois pour que le télescope soit parfaitement au point. Il ne reste plus qu’à attendre la fin des opérations préliminaires pour le début d’une nouvelle ère de la recherche spatiale.