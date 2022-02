It Takes Two arrive sur grand (et petit) écran

En bref : It Takes Two ne s’est pas seulement avéré être l’un des meilleurs jeux de l’année dernière, mais l’un des meilleurs jeux coopératifs de tous les temps. Il a remporté une série de prix et est maintenant prêt à être transformé en une émission de télévision et/ou un film.

It Takes Two a réussi à battre Resident Evil Village et Deathloop pour remporter le prix convoité du jeu de l’année aux Game Awards 2021, grâce à son gameplay extrêmement divertissant, qui, bien que principalement de plate-forme, couvre plusieurs genres – c’était l’un des nos meilleurs jeux PC (vous devriez jouer) l’année dernière.

Comme pour de nombreux jeux populaires, il semble que It Takes Two passe du jeu au film ou à l’émission de télévision. Variety rapporte que le développeur Hazelight Studios s’est associé à dj2 Entertainment pour l’adaptation.

« Créer le monde et l’histoire dans ‘It Takes Two’ était tellement amusant pour moi et l’équipe », a déclaré le fondateur et directeur créatif de Hazelight, Josef Fares. « Comme il a un récit fort avec de nombreux personnages fous et des moments d’action coopératifs tout aussi fous, le potentiel est énorme pour une grande adaptation au cinéma ou à la télévision. »

Alors que les mots « adaptation de jeu vidéo » suscitent souvent des hoquets de désespoir, dj2 Entertainment était à l’origine de l’entrée la plus réussie du genre en termes de recettes au box-office national : Sonic the Hedgehog. Il développe également la série animée Tomb Raider sur Netflix, des émissions basées sur Disco Elysium et Life is Strange, et un film basé sur Sleeping Dogs.

Pat Casey et Josh Miller, les scénaristes de Sonic, sont attachés à l’adaptation de It Takes Two. Aucun studio ou réseau ne l’a encore repris, mais Variety écrit qu’il fait « l’objet d’une guerre d’enchères multipartite ».

On ne sait pas si l’adaptation télévisée / cinématographique de It Takes Two sera animée ou en direct. Étant donné qu’il s’agit de l’histoire de deux parents divorcés transformés involontairement en poupées par leur fille, il est plus facile d’imaginer le premier. Espérons que le livre d’amour sensible Dr. Hakim, l’un des personnages les plus poinçonnables jamais apparus dans un jeu vidéo, sera moins ennuyeux (ou absent) dans cette version.