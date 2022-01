Boire de l’alcool avec « modération » augmente aussi le risque de problèmes cardiovasculaires

Cela a été découvert par une équipe de recherche britannique qui a évalué les risques associés à la consommation de vin, de bière et de spiritueux chez plus de 350 000 personnes.

Nous savons tous que la consommation excessive d’alcool est mauvaise pour la santé. Mais que savons-nous de quelques verres par semaine ? Et quel est le seuil limite à ne pas dépasser ? Une réponse à ces questions vient d’une nouvelle étude menée au Royaume-Uni par une équipe de recherche de l’Université Anglia Ruskin à Cambridge, l’une des plus grandes enquêtes sur le risque d’une consommation modérée d’alcool, basée sur les données de plus de 350 000 personnes parmi les consommateurs d’alcool et jamais buveurs. Les participants à l’étude ont été suivis pendant près de 7 ans, au cours desquels les chercheurs ont détecté les événements cardiovasculaires mortels et non mortels, les cardiopathies ischémiques et les maladies cérébrovasculaires survenues pendant cette période, évaluant l’association de ces événements avec la quantité et le type de alcool (vin, bière/cidre et spiritueux) consommé.

L’analyse, publiée dans la revue Nutrition Clinique, ont souligné qu’une consommation modérée d’alcool est également associée à un risque accru d’événements cardiovasculaires, en particulier chez les buveurs de bière, de cidre et d’alcool. Concernant le vin, pour lequel plusieurs études ont indiqué une probabilité plus faible de crise cardiaque chez les buveurs faibles et modérés que chez les non-buveurs, les chercheurs ont constaté que lorsque cette comparaison est faite entre les buveurs légers et les gros buveurs, cette boisson alcoolisée est peu protectrice contre les maladies cardiaques. ischémique bien qu’il n’ait pas été associé à d’autres problèmes cardiovasculaires.

Pour les autres boissons alcoolisées, comme la bière et les spiritueux, cependant, même une consommation modérée (14 unités d’alcool par semaine, où une unité d’alcool correspond à environ 12 grammes d’éthanol) est associée à un risque accru d’événements cardiovasculaires. « Parmi les buveurs de bière, de cidre et d’alcool, ceux qui consommaient moins de 14 unités par semaine avaient également un risque plus élevé de se retrouver à l’hôpital en raison d’un événement cardiovasculaire impliquant le cœur ou les vaisseaux sanguins – a déclaré le physiologiste cardiovasculaire Rudolph Shuttle de l’Université Anglia Ruskin et auteur principal de l’étude. De plus, alors que nous entendons beaucoup parler des buveurs de vin ayant un risque plus faible de maladie coronarienne, nos données montrent que leur risque d’autres événements cardiovasculaires n’est pas réduit.« .

« Les biais intégrés dans les preuves épidémiologiques masquent ou sous-estiment les risques associés à la consommation d’alcool. Lorsque ces biais sont pris en compte, les effets négatifs d’une consommation même faible d’alcool se révèlent – ajouté Schutte -. Éviter ces biais dans les recherches futures limiterait la confusion actuelle et conduirait, espérons-le, à un renforcement des recommandations, en voyant les indications actuelles réduites.« .