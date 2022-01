Quels personnages Halo sont dans la série télévisée dédiée au jeu vidéo

Halo : TV Series racontera une histoire inédite à travers 10 épisodes. Il est encore difficile de faire des hypothèses précises sur l’intrigue, cependant la bande-annonce récemment sortie permet de regarder de plus près les personnages qui sont apparus et d’avoir une idée générale plus définie.

Après une apparition lors des The Game Awards 2021, la série télévisée d’action en direct Halo revient pour jeter un coup d’œil à travers une longue bande-annonce, publiée ces dernières heures par Paramount. Deux minutes de vidéo qui permettent d’appréhender des détails intéressants, dont les décors, les moyens de transport et les personnages tirés de la célèbre série de jeux vidéo Xbox, récemment de retour sur le devant de la scène grâce au nouveau chapitre Halo Infinite. Arrivant exclusivement sur la plateforme Paramount Plus le 24 mars, Halo: TV Series racontera une histoire inédite à travers 10 épisodes. Il est encore difficile de faire des hypothèses précises sur l’intrigue, cependant la bande-annonce récemment sortie permet de regarder de plus près les personnages qui sont apparus et d’avoir une idée générale plus définie.

Personnages de la série télévisée Halo

« Vous êtes la meilleure arme de l’humanité ». C’est précisément cette phrase du trailer qu’annonce Master Chief, le super soldat du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), choisi pour mettre fin à la menace des Covenants. Dans la série, le protagoniste emblématique du jeu vidéo est joué par Pablo Shreiber, déjà connu pour le personnage de Mad Sweeney d’American Gods, une série télévisée basée sur le roman de Neil Gaiman. Un jeune Master Chief / John-117 peut également être repéré dans la remorque, l’homme derrière la lourde armure spartiate. Pour jouer l’acteur Casper Knopf.

Les autres soldats spartiates incluent Kai-125 et Soren-066. Le premier voit la participation de Kate Kennedy, l’une des voix d’Assassin’s Creed : Valhalla, tandis que le second celle de Bokeem Woodbine, qui a également eu un rôle dans la série télévisée Fargo et et dans le film Spider-Man : Homecoming. Revenant à la phrase sur Master Chief mentionnée ci-dessus, elle est prononcée par Quan Ah, un personnage qui dans les jeux vidéo vit dans les colonies extérieures pendant la guerre entre l’Alliance et les humains. Dans Halo: TV Series, elle est jouée par Yerin Ha, une actrice également présente dans la série télévisée franco-américaine Reef Break. Parmi les humains, il y a aussi Catherine Halsey, une brillante scientifique et membre de l’Office of Naval Intelligence. Dans la série, elle est interprétée par Natascha McElhone, une actrice britannique qui compte de nombreuses participations à des films et séries télévisées, tels que The Truman Show et Californication.

Pour capter l’attention des fans en particulier, c’est Makee, un nouveau personnage de l’univers Halo. Elle apparaît dans les dernières séquences de la bande-annonce et, selon les premières hypothèses de la communauté, elle serait la méchante bien qu’elle soit humaine. Les phrases qu’elle a prononcées permettent de comprendre qu’elle est une alliée du Covenant, des étrangers unis par la foi religieuse. Le personnage énigmatique est incarné par Charlie Murphy, célèbre pour sa participation à la série télévisée Peaky Blinders. Enfin, Cortana, l’IA compagne du Master Chief, ainsi qu’une autre icône de l’écosystème Microsoft/Xbox, ne pouvait pas manquer. Pour lui prêter la voix de Jen Taylor, la même entendue et aimée dans le premier chapitre Halo de 2001.