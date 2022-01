Quoi de neuf dans Microsoft Teams au cours du mois de janvier

La plate-forme Microsoft Teams continue de croître et en janvier, il y a eu d’innombrables améliorations dont nous allons vous parler. Le géant de Redmond continue de garder de nombreux secrets dans sa manche et, mois après mois, il parvient à nous surprendre avec des améliorations apportées à Teams.

Nouveau dans Teams en janvier

pousser pour parler

On peut désormais rester silencieux pour éviter les bruits de fond indésirables lors d’une réunion. Répondre rapidement à la demande. Nous avons maintenant un raccourci pour réactiver le microphone. En appuyant sur Ctrl+Espace (Windows) ou Option+Espace (macOS), puis en relâchant les touches pour revenir à l’état silencieux. Cette fonction est activée par défaut. Pour le désactiver, accédez à la section Paramètres de Teams > Confidentialité et décochez l’option Raccourci clavier pour réactiver le son.

Arrière-plans personnalisés sur le Web

Les arrière-plans personnalisés sont désormais disponibles pour les internautes. Vous pouvez flouter votre arrière-plan ou sélectionner l’un des arrière-plans fournis par Microsoft lors de votre réunion ou appel vidéo, ce qui rend vos réunions plus amusantes et personnelles. Veuillez noter que le floutage ou le remplacement de l’arrière-plan peut ne pas empêcher les informations sensibles d’être visibles pour les autres participants à la réunion.

Mode musique pour les équipes

Le mode musique haute fidélité permet aux utilisateurs de Microsoft Teams de profiter d’expériences sonores plus riches. En partageant du contenu non vocal, tel que de la musique en direct, des chansons via d’autres applications ou des indices médicaux lors d’un rendez-vous chez le médecin virtuel.

Le mode musique haute fidélité vous permet d’améliorer considérablement la qualité audio des appels et des réunions Teams. L’expérience optimisée dans Teams s’applique à la fois aux signaux captés par les microphones et à l’audio lu lors du partage d’une application ou d’un bureau. Trouvez plus d’information à ce sujet.

mettre en miroir ma vidéo

Imaginez un enseignant avec un petit tableau noir à la main, ou qui a un arrière-plan virtuel avec du texte dessus. Alors que le public de la réunion voit le texte correctement, nous voyons le texte inversé. En nous offrant la possibilité de remplacer le miroir, nous pourrons voir le texte correctement. Il suffit d’aller dans les paramètres de votre appareil et de désactiver l’option de mise en miroir de notre vidéo.

Capacités de puissance audio isolées

Les diffuseurs peuvent désormais créer un mixage audio propre et de haute qualité grâce à nos nouvelles capacités de flux audio isolés dans Microsoft Teams. Lorsque les diffuseurs utilisent l’interface de périphérique réseau (NDI) ou la sortie matérielle, ils pourront capturer le flux audio isolé ainsi que le flux vidéo isolé de n’importe quelle réunion Teams, permettant un contrôle total des deux flux Ils entrent dans son étude. Cette fonctionnalité est activée dans les paramètres de la réunion et est disponible en tant qu’aperçu public.

L’application Walkie Talkie dans Teams est disponible sur les appareils Android Zebra et tous les appareils mobiles iOS

L’application Walkie Talkie dans Microsoft Teams est annoncée depuis longtemps. Maintenant avec un bouton sur une large gamme d’appareils mobiles Zebra, ainsi que sur n’importe quel appareil mobile iOS tel que les iPhones et les iPads. Les travailleurs de première ligne peuvent profiter d’une communication claire, instantanée et sécurisée à portée de main et collaborer de manière transparente avec n’importe qui, où qu’ils se trouvent. Cela sera utile à nos travailleurs de première ligne, car cette nouvelle fonctionnalité réduira le stress, facilitera la prestation de formation et rationalisera les expériences des travailleurs de première ligne. Plus d’informations sur notre site internet.

Transcription d’appel 1:1

Enfin, comme autre des fonctions les plus remarquables du mois de janvier, nous avons la transcription des appels individuels. Cela nous aide à mieux savoir que nous avons parlé avec quelqu’un et à avoir toute la conversation en un seul clic. Ainsi les appels atteignent une nouvelle dimension avec cette option à notre disposition.

Pour avoir cette fonctionnalité, nous pouvons le faire depuis la barre de contrôle lors d’un appel. Un petit ajout pour ne pas perdre le détail d’une conversation ou d’un appel que nous avons dans Teams.