Faible taux de testostérone associé au risque de démence et de maladie d’Alzheimer

En analysant les données de 160 000 hommes, il a été constaté que de faibles niveaux de testostérone sont associés à un risque plus élevé de démence et de maladie d’Alzheimer.

Les hommes ayant un faible taux de testostérone ont un risque plus élevé de développer une démence, y compris la maladie d’Alzheimer, une maladie neurodégénérative qui touche des dizaines de millions de personnes dans le monde. Des concentrations réduites de la principale hormone sexuelle masculine, liée au développement des organes génitaux, des caractéristiques sexuelles secondaires, du désir sexuel (libido), de la musculature, de la production de sperme et d’autres fonctions, ont également été associées dans le passé à diverses formes de démence. la connexion n’avait jamais semblé solide. Ce n’est pas un hasard si l’étude « Testosterone Treatment and Cognitive Function in Older Men With Low Testosterone and Age-Associated Memory Impairment » a déterminé qu’une thérapie à base de testostérone chez les personnes souffrant de troubles cognitifs (tels que la perte de mémoire, typique de la maladie d’Alzheimer) n’a pas offre des avantages par rapport au placebo. Néanmoins, de nouvelles recherches approfondies ont trouvé une association statistiquement pertinente entre les faibles niveaux de testostérone et la démence.

La nouvelle étude a été dirigée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université d’Australie-Occidentale, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de la Division d’endocrinologie, du diabète et de gastro-entérologie de l’École des sciences médicales de l’Université de Manchester. , Division d’endocrinologie de l’Université Johns Hopkins , École de médecine de l’Université de Washington et d’autres instituts. Les chercheurs, dirigés par le professeur Bu B. Yeap, maître de conférences à l’Australian University School of Medicine, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé les données de la British Biobank (UK Biobank), une base de données biomédicale contenant des informations génétiques et de santé de plus de 500 000 personnes. résidant au Royaume-Uni. Le professeur Yeap et ses collègues se sont concentrés sur les dossiers médicaux d’environ 160 000 hommes âgés en moyenne de 61 ans, suivis pendant 7 ans au total.

Au cours de la période de suivi, 826 personnes ont développé une démence ; un peu moins de 300 d’entre eux ont reçu le diagnostic de la maladie d’Alzheimer. Les chercheurs ont croisé l’incidence de ces affections avec les niveaux de testostérone sérique et de globuline liant les hormones sexuelles (SHBG), constatant que les hommes âgés ayant de faibles concentrations de testostérone avaient un risque significativement plus élevé de développer une démence, et qu’une faible SHBG était associée à des probabilités plus faibles. Il est essentiel de souligner qu’il s’agissait d’une étude d’observation, donc aucune relation de cause à effet n’a été mise en évidence entre un faible taux de testostérone et la démence, cependant l’association statistique est tout à fait pertinente (risque relatif [HR] = 1,43, intervalle de confiance à 95 % [CI] = 1,13-1,81). Le rôle biologique n’est pas clair, mais la testostérone peut avoir une sorte de fonction protectrice contre la maladie. Un indice peut résider dans le fait que la maladie d’Alzheimer touche principalement les femmes, qui sont connues pour avoir de faibles concentrations de testostérone. Les détails de la recherche « Des concentrations sériques inférieures de testostérone sont associées à une incidence plus élevée de démence chez les hommes : l’étude de cohorte prospective de la UK Biobank » ont été publiés dans la revue Alzheimer’s Association.