Alternatives à l’iPhone : vous avez ces 7 options

Le système d’exploitation iOS d’Apple est propre et clair. De plus, l’interaction avec les autres matériels de l’écosystème d’Apple fonctionne généralement à merveille : MacBooks, Apple Watch, AirPods et iPads. Mais Apple n’est pas bon marché non plus, et vous n’aimerez peut-être pas tous les détails d’un iPhone. Fait intéressant, certains fabricants tentent depuis longtemps de mettre en place une expérience utilisateur similaire. Consultez donc les alternatives iPhone des fabricants suivants si vous ne voulez pas qu’il s’agisse d’un appareil Apple :

Oppo : avec des alternatives Color OS à iPhone

Avec sa propre interface Android Color OS 12, Oppo tente de proposer des services similaires à Apple. Le langage de conception de cette très belle interface est propre, coloré et attrayant. Les Omojis remplacent les Animojis d’Apple ; Le contrôle de la confidentialité devrait donner à l’utilisateur la souveraineté sur ses données, encore plus que Google ne le fait avec Android lui-même. PC Connect vise à faciliter le glisser-déposer des données d’un smartphone Oppo vers un PC Windows et vice versa. Les Mac et iPhone d’Apple n’étaient pas encore en mesure de le faire à la mi-janvier 2022, malgré le contrôle universel annoncé depuis longtemps.

Oppo Couleur OS 12

Oppo va encore plus loin qu’Apple, offrant à l’utilisateur la possibilité de créer son propre thème ou d’utiliser une silhouette de sa propre photo de profil comme image d’arrière-plan de l’écran de verrouillage permanent. La fonction Text into Voice lit tout passage de texte. D’autres petits assistants améliorent l’expérience dans tous les coins et recoins. Par exemple, vous pouvez prolonger la durée de vie de la batterie en appuyant simplement sur un bouton.

Concentrez-vous sur la facilité d’utilisation : Color OS rapproche les smartphones Oppo des iPhones.

Ainsi, Color OS 12 transforme les téléphones Oppo en véritables alternatives à l’iPhone. Le fabricant a maintenant mis à jour la plupart des appareils haut de gamme et milieu de gamme tels que l’Oppo Find X3 Pro de 2020 et 2021 avec la nouvelle interface. D’autres appareils tels que les Oppo Find X3 Neo et Lite doivent être fournis en 2022, et le nouveau fleuron Find X5 Pro devrait en être équipé. Si vous trouvez un téléphone Oppo avec Color OS 12 dont vous aimez le matériel, vous pouvez le faire oublier à Apple.

OnePlus : l’apparence d’un iPhone

Comme Oppo, OnePlus appartient à ce qui est aujourd’hui le plus grand fabricant de smartphones, BBK Electronics, et devrait être fusionné avec la plus grande marque à long terme. BBK s’offre toujours les deux marques, des appareils quelque peu différents et, avec Oxygen OS 12, une interface qui fait des téléphones OnePlus des alternatives iPhone compétitives.

OnePlus Oxygène OS 12

Comme Color OS 12 de sa marque sœur, Oxygen OS 12 se concentre sur le design, la convivialité individuelle et peu de distractions. Comme la recherche d’Apple sur l’iPhone, le OnePlus Scout propose une recherche à l’échelle du smartphone avec quelques extras comme une calculatrice intégrée. Les cartes de vue d’ensemble et les boutons de commande les plus importants du menu rapide sont conçus comme des étagères particulièrement accrocheuses et peuvent être atteintes rapidement. Canvas 2.0 conçoit l’écran de verrouillage, similaire à Color OS 12, avec une silhouette de l’utilisateur. Il y a un coffre-fort privé sur l’appareil pour le stockage sécurisé des fichiers personnels.

L’étagère OnePlus suit un langage de conception similaire à Apple Home

OnePlus propose Oxygen OS 12 pour les produits phares OnePlus actuels et les plus anciens de ces dernières années, ainsi que pour les meilleurs appareils de milieu de gamme OnePlus Nord. Les produits phares de OnePlus comme le OnePlus 10 Pro actuel jouent dans une ligue avec les iPhones.

Xiaomi

Grands smartphones, écouteurs, au moins en Chine propres cahiers. De plus, un langage de conception optimisé pour la clarté et la simplicité. Les smartphones Xiaomi se proposent comme de véritables alternatives à l’iPhone. Le fabricant chinois s’est longtemps efforcé de faire certaines choses mieux que la concurrence. Par exemple avec la technologie de charge rapide de 120 watts du Xiaomi 11T Pro.

MIUI 12 : clair et facile à utiliser

L’interface MIUI 12 offre ses propres applications embarquées telles qu’une boîte à outils vidéo et une messagerie intelligente, ainsi que la sécurité des données certifiée Trust-e et des animations d’applications comme une meilleure forme de widgets.

Les téléphones Xiaomi sans autre nom jouent dans la même ligue que les iPhones d’Apple, par exemple la série Xiaomi 11 en ce moment.

Samsung : OneUI pour un écosystème avancé

Les téléphones Samsung comme alternatives à l’iPhone ? Cela fait une dizaine d’années que Samsung a été accusé d’avoir volé les iPhones d’Apple copie. Mais ces temps sont révolus depuis longtemps. Les téléphones Samsung Galaxy ont une apparence unique, comme dans leur interface Android OneUI. Et il se concentre sur la conception, la vue d’ensemble et la productivité.

Microsoft 365 sur les ordinateurs portables et les smartphones Samsung

Commencer sur le smartphone et continuer sur l’ordinateur (ou vice versa) ? Cela a longtemps été possible avec Samsung Notes dans Microsoft 365, le copier-coller multi-appareils et surtout : Smart Switch. Si vous avez un ordinateur portable Samsung (Galaxy Book), l’interaction entre le téléphone et le PC devient encore plus facile. Plusieurs années de mises à jour Android en temps opportun ? Pour de nombreux téléphones Galaxy, bien sûr.

Ce qui rend OneUI si spécial, ce sont aussi ses propres applications qui se concentrent sur le minimalisme. Vous pouvez également prendre de superbes photos avec un appareil Galaxy S et les modifier avec l’application de galerie intégrée. Le complément parfait à l’expérience Samsung One UI est une Galaxy Watch. Mon collègue Sven Wernicke, par exemple, est fan de la Galaxy Watch4.

Samsung Galaxy avec OneUI : Un écosystème similaire à celui d’Apple.

Huawei et Honor : de vraies alternatives iPhone ?

Avant les sanctions américaines contre les importations, Huawei était le principal concurrent d’Apple dans le secteur des smartphones. Les smartphones des séries Mate et P étaient considérés par beaucoup comme de véritables alternatives à l’iPhone. Cependant, ne plus être autorisé à utiliser Android a longtemps assombri les perspectives des Chinois.

Modifiez les applications Huawei sur un MateBook.

L’AppGallery est assez compétitive avec son propre système d’exploitation Harmony OS. Le système combine les smartphones et les montres Huawei. L’interface EMUI est maintenant raisonnablement jolie et assez puissante et offre des interfaces aux ordinateurs portables avec collaboration multi-écrans et le maître multi-tâches – où Huawei a sa propre belle marque avec les MateBooks.

EMUI est livré avec une variété d’excellentes applications propriétaires : Story Creator, contrôles d’accès, NoteLock – en fait tout ce que votre cœur désire. Le principal défaut des Chinois reste le manque d’accès aux applications et services de Google. Sinon, les téléphones du constructeur sont tout à fait envisageables comme alternatives à l’iPhone.

L’honneur n’a pas (encore) atteint la gloire d’antan.

L’ancienne filiale de la marque Honor, désormais indépendante, ressemble beaucoup à Huawei. Elle propose ses propres notebooks (la série MagicBook), ses propres smartwatches et, avec le Honor 50, dispose désormais de son propre téléphone – même s’il n’appartient qu’à la classe moyenne supérieure. Le critère d’achat le plus important pour un appareil Honor : L’interface MagicUI est basée sur Android et utilise les services Google Play. Avec tout, Honor a au moins la chance de transformer ses propres téléphones en alternatives à l’iPhone à l’avenir.

Les derniers smartphones Huawei des séries Mate et P sont aussi performants que les iPhones. En date de janvier 2022, Honor nous doit encore un véritable flagship qui pourrait rivaliser avec un iPhone.

Google

Qu’est-ce qui rend les appareils Apple si intéressants ? Un logiciel minimaliste, rien qui distrait, de jolis designs, de bonnes applications et l’interaction de tous les appareils imaginables tels que les ordinateurs portables, les téléphones et les écouteurs sans fil à partir d’une seule source.

Google Pixel 6 Pro

Eh bien, Google a fondamentalement tout cela aussi : avec le Pixel 6 (Pro), le géant Android propose à nouveau un smartphone phare qui fait également battre plus vite le cœur des designers. La sécurité est pratiquement déjà intégrée sur la puce ici, les téléphones reçoivent des mises à jour depuis des années. Vous pouvez facilement échanger des données avec des Chromebooks, mais aussi avec des PC Windows. Il y a des bourgeons de pixel correspondants. Semblable à Apple, Google utilise une puce de sa propre conception (mais pas de sa propre fabrication). Et le nouvel Android 12 avec le langage de conception Material You adopte une approche réduite et minimaliste.

Les nouveaux téléphones de Google sont particulièrement intéressants pour vous si vous possédez également un Chromebook. Au moins dans le courant de 2022, Google souhaite mieux mettre en réseau les deux systèmes afin qu’ils puissent échanger de manière transparente les mots de passe WiFi entre eux. Une Galaxy Watch distincte devrait également arriver en 2022.

La série Pixel 6 actuelle de Google est comparable aux iPhones actuels d’Apple.

Microsoft

Nous le faisons vraiment, mentionnant Microsoft dans le même souffle qu’Apple et nommant les téléphones Android du géant Windows comme des alternatives possibles à l’iPhone. Parce qu’ils ont au moins le potentiel d’offrir une expérience utilisateur minimaliste et uniforme sur plusieurs appareils.

Calculatrices, tablettes, écouteurs, stylets et, ici, le smartphone Surface Duo 2 : Microsoft propose un écosystème similaire à celui d’Apple.

Grâce à Microsoft 365, vous pouvez démarrer des fichiers Office sur un PC Windows et les terminer sur un Surface Duo. Avec le copier-coller multi-appareils, vous pouvez facilement échanger des images et du texte entre votre smartphone et votre PC. Vous pouvez embellir et éditer des photos et des vidéos sur l’appareil avec des outils intégrés. Une autre preuve que les efforts de Microsoft dans l’univers Android sont sérieux est le Microsoft Launcher, populaire et reconnu depuis des années.

Notre thèse : avec une Surface Duo 2 et une Surface Pro, vous pouvez créer une expérience utilisateur réduite de la même manière que sur un iPhone et un Mac. Que le seul smartphone Microsoft actuel, le Surface Duo 2, un appareil pliable, réponde autrement à toutes les exigences que nous imposons à un smartphone est une autre affaire.

Conclusion

Comme vous pouvez le voir, notre liste est subjective. Nous nous sommes limités aux choses qu’Apple fait très bien dans son propre écosystème et nous nous sommes concentrés sur d’autres fabricants avec un écosystème similaire. Si vous pensez que certains des fabricants mentionnés ne correspondent pas ici et que d’autres manquent, veuillez nous en informer dans les commentaires.

Au fait, dans l’article lié ici, nous recueillons pour vous les meilleurs smartphones de l’année 2022.