Le processeur phare mobile Alder Lake d’Intel est plus rapide que les M1 Pro et M1 Max d’Apple

Dans le contexte : depuis qu’Apple a commencé sa transition des processeurs Intel, chaque incarnation d’Apple Silicon a été opposée aux processeurs mobiles et de bureau d’Intel et d’AMD. Maintenant que le M1 Pro et le M1 Max sont sortis, les critiques examinent comment ils se comparent aux offres mobiles Intel de 12e génération.

Cette semaine, PCWorld a examiné comment le processeur Intel Core i9-12900HK à 14 cœurs se compare au précédent processeur phare de Rocket Lake et à l’AMD Ryzen 9 5900HX. L’analyse a révélé qu’au moins dans le domaine des ordinateurs portables Windows, le produit phare mobile Alder Lake d’Intel offre les meilleures performances dans une variété de tâches et offre également une grande autonomie de batterie grâce à ses huit cœurs d’efficacité.

Macworld en a profité pour comparer les résultats de Geekbench et Cinebench entre le Core i9-12900HK et les chipsets M1 Pro et M1 Max d’Apple, équipés de CPU 10 cœurs. Il a trouvé que la partie Intel était légèrement plus rapide que les deux morceaux de silicium Apple, ce qui est une histoire différente de celle racontée par les premiers échantillons d’ingénierie du processeur Alder Lake.

Le silicium Apple brille généralement dans Geekbench 5, mais le Core i9-12900HK a réussi à marquer 1 838 points dans le test monocœur et 13 235 points dans le multicœur. Ces scores ne sont que de quelques pour cent meilleurs que ceux du M1 Pro et du M1 Max, mais c’est quand même une avance. En ce qui concerne le test Geekbench 5 OpenCL, l’Intel Iris Xe n’a aucune chance face au GPU à 16 cœurs de l’Apple M1 Pro, sans parler du GPU à 32 cœurs du M1 Max, qui est presque trois fois plus rapide.

Le Core i9-12900HK est également plus rapide dans Cinebench R23, où il gère 1895 points dans le test monocœur et 15 981 points dans le test multicœur. Le processeur à 10 cœurs de l’Apple M1 Pro n’est en aucun cas lent, mais il ne s’en rapproche pas trop à 1 531 points et 12 381 points, respectivement.

Il convient de noter que si l’avantage d’Alder Lake est évident dans ces références, il se fait au prix d’une consommation d’énergie plus élevée. Nous savons déjà que l’efficacité énergétique est ce qui élève le M1 Pro et le M1 Max dans une classe à part, mais le Core i9-12900HK ne peut pas rivaliser lorsqu’il consomme plus de deux fois la puissance, et parfois il grimpera même à 140 watt. Le MSI GE76 Raider que PCWorld et Macworld ont utilisé dans leurs tests est également le double du prix à 3 999 $, alors prenez-le comme vous le pouvez.

Apple prévoit d’achever la transition vers le silicium propriétaire cette année en introduisant un nouveau Mac Pro qui pourrait être alimenté par une puce monstre avec jusqu’à 40 cœurs de processeur et 128 cœurs de GPU. Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, veut regagner les affaires d’Apple en le surpassant, il semble donc qu’il ait du pain sur la planche. Le fondateur de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company dit que le temps joue contre Gelsinger et ses ambitions, mais nous devrons attendre et voir.