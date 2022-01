Neiges plastiques dans les Alpes : 3 000 tonnes tombent chaque année

C’est ce qu’indiquent les estimations de l’EMPA basées sur l’échantillonnage effectué par l’observatoire Sonnblick au sommet du Hoher Sonniblick dans le parc national Hoher Sonniblick en Autriche.

Alpes préservées ? Plus maintenant, à cause du plastique qui, après avoir pollué les mers, se révèle désormais présent aussi dans la neige. En un an, environ 43 000 milliards de minuscules particules tombent en Suisse, du versant alpin aux plaines urbaines. Selon les chercheurs, ils pourraient correspondre à près de 3 000 tonnes de nanoplastiques sur 12 mois, une estimation bien supérieure à celle qui ressortait d’autres études mais qui résulte d’un des prélèvements les plus précis jamais réalisés.

Pour mesurer le nombre de particules de plastique dans la neige, une équipe de chercheurs – qui impliquait le professeur Dominik Brunner des Laboratoires fédéraux suisses pour la science et la technologie des matériaux (EMPA) et des chercheurs de l’Université d’Utrecht et de l’Institut central autrichien de météorologie et de géophysique – a a développé une méthode chimique capable de déterminer la contamination d’échantillons au moyen de la spectrométrie de masse.

Cette technique analytique a permis de quantifier sélectivement les différents types de nanoplastiques qui se sont déposés sur la neige de surface chaque jour, dans la période comprise entre l’hiver et le printemps 2017, à la station de recherche en haute altitude de l’Observatoire de Sonnblick dans le Parc National du Hohe Tauern. dans les Alpes autrichiennes. L’observatoire Sonnblick, dirigé par la météorologue et chercheuse arctique Elke Ludewig, est situé sur la montagne Hoher Sonniblick à 3 106 mètres d’altitude, le point culminant du Raurisertal, sur le bassin versant alpin.

Concentrations de nanoplastiques (NPs) dans la neige de surface à haute altitude et conditions météorologiques associées pour le site. PET – polyéthylène téréphtalate, PE – polyéthylène, PP – polypropylène, PS – polystyrène, Pneu – usure des pneus / Pollution de l’environnement.

Les concentrations des différents nanoplastiques, rapportées dans une étude publiée dans la revue Pollution environnementale, étaient également liés aux données météorologiques, à la direction des vents européens et à leur suivi dans l’atmosphère, suggérant qu’environ 30 % de ces composants provenaient principalement de villes situées dans un rayon d’environ 200 kilomètres, tandis que les 10 % auraient été emportés par les vents et du mauvais temps même sur plus de 2000 kilomètres, en partie depuis l’Atlantique.

En plus des particules de plastique, les chercheurs ont découvert la présence de sable du Sahara et d’autres déchets érodés par les effets atmosphériques et l’abrasion mécanique des macroparticules en microparticules et nanoparticules. La source de tout ce plastique n’est pas seulement due aux millions de tonnes de déchets produits chaque année, mais est également libérée par l’utilisation quotidienne des emballages et des vêtements, sous la forme de nanoparticules si légères qu’elles se déplacent dans l’air presque comme si étaient du gaz.

Contrairement aux microparticules, les nanoparticules peuvent également être inhalées, atteignant les poumons, où, en raison de leur petite taille, elles peuvent éventuellement traverser la barrière des cellules sanguines et pénétrer dans la circulation sanguine humaine. « Nous savons que les micro et nanoplastiques sont désormais présents presque partout – a déclaré Bernd Nowack, l’un des chercheurs de l’EMPA les plus cités au monde pour ses travaux sur la distribution des nanoparticules dans l’environnement -. Cependant, nous n’avons pas encore découvert leur importance, voire leur dangerosité.« .