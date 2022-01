Les trois prochains jeux Call of Duty arriveront également sur PlayStation, mais l’avenir reste une inconnue

Malgré l’acquisition d’Activision par Microsoft, la maison de logiciels prévoit de sortir les trois prochains jeux Call of Duty également sur PlayStation.

L’acquisition par Microsoft d’Activision Blizzard pour près de 69 milliards de dollars a alarmé de nombreux utilisateurs. Notamment, les fans de Call of Duty, la célèbre série de shooter éditée par Activision, craignent de voir les prochains chapitres de la franchise débarquer exclusivement sur les consoles Xbox et PC. Ne vous inquiétez pas : comme l’a rapporté Bloomberg, Activision prévoit également de sortir les trois prochains jeux Call of Duty sur PlayStation. Une déclaration qui est liée au tweet de ces derniers jours de Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, dans lequel il précise que l’entreprise entend respecter les précédents accords signés entre Activision et Sony et qu’elle souhaite conserver « Call of Duty sur PlayStation « . « Cette semaine, j’ai eu de bonnes conversations téléphoniques avec les dirigeants de Sony », lit-on dans le tweet. « J’ai confirmé notre intention d’honorer tous les accords existants suite à l’acquisition d’Activision Blizzard et notre désir de garder Call of Duty sur PlayStation. Sony est une partie importante de notre industrie et nous apprécions notre relation. »

Les prochains jeux vidéo Call of Duty devraient inclure le nouveau chapitre de Modern Warfare, développé par l’équipe d’Infinity Ward et à venir cette année, un prochain chapitre développé par Treyarch, équipe qui s’occupe de la branche Black Ops, et enfin un nouveau planning pour Warzone, le populaire battle royale édité par Raven Software. Cependant, il convient de noter que l’acquisition d’Activision Blizzard King ne se terminera qu’en juin 2023, lorsque Microsoft clôturera son exercice. On ne sait donc pas s’il y aura des changements après 2023 : l’inconnue exclusive reste valable pour l’avenir.

En prenant pour exemple les précédentes acquisitions de Microsoft, il n’est pas facile de faire des pronostics : Starfield, l’un des titres les plus attendus de Bethesda, maison de logiciels de Doom, Fallout et The Elder Scrolls acquis en 2020, sera disponible uniquement sur Xbox Series X | S et PC ; tandis que Minecraft, qui est passé à Microsoft en 2014 avec l’acquisition de Mojang, est toujours resté un jeu vidéo multiplateforme. Les approches adoptées par le géant de Redmond sont différentes selon les franchises, donc faire l’hypothèse de l’avenir de Call of Duty, après 2023, reste difficile.

Microsoft a arrêté en silence la production de la Xbox One : qu’est-il arrivé à la famille des consoles ?