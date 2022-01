Qu’advient-il de votre corps lorsque vous arrêtez de fumer des joints

Le cannabis peut également créer une dépendance, bien que les symptômes de sevrage soient nettement plus légers et de plus courte durée que ceux causés par d’autres drogues, telles que la cocaïne et l’héroïne.

Beaucoup pensent que fumer des joints ne crée pas de dépendance au cannabis, mais un nombre croissant de recherches montre que toute personne qui arrête de les fumer peut ressentir des symptômes de sevrage. Heureusement, ces symptômes ont tendance à être nettement plus légers et de plus courte durée que ceux dus au sevrage d’autres substances, telles que la cocaïne et l’héroïne : les plus courants sont l’anxiété, l’irritabilité, la perte d’appétit et les troubles du sommeil. .

Cela se produit parce que certaines substances interfèrent avec la signalisation de la dopamine dans le cerveau, de sorte que les neurones dopaminergiques régulent négativement lorsqu’ils sont abusés. En conséquence, les consommateurs fréquents de drogues peuvent souvent souffrir de dépression et d’une capacité réduite à ressentir du plaisir après avoir arrêté de les prendre. Cependant, certaines études ont indiqué que le cannabis ne réduisait pas la disponibilité des neurones dopaminergiques, tout en observant que les fumeurs chroniques de marijuana présentaient des altérations de la signalisation qui pouvaient encore entraîner un certain degré de détresse émotionnelle lors du sevrage.

Des études sur la dépendance au cannabis, d’autre part, ont indiqué que certains de ses composants psychoactifs, tels que le THC, régulent à la baisse les récepteurs cannabinoïdes vitaux dans le cerveau et, en particulier, le récepteur CB1 qui est la cible principale d’un neurotransmetteur appelé anandamide. Cette régulation à la baisse se traduit par une capacité réduite du récepteur à répondre à l’anandamide, une molécule connue pour sa capacité à générer un sentiment d’euphorie, il est donc possible que les gros consommateurs de cannabis ne ressentent plus les sensations qu’ils éprouvaient avant d’atteindre ce type de dépendance. Une revue publiée le Journal de pharmacologie neuroimmune cependant, il a noté que la régulation à la baisse de CB1 peut se résoudre dans les quatre semaines suivant l’arrêt de la consommation de cannabis, de sorte que les symptômes de sevrage ne persisteront probablement pas trop longtemps.

Généralement, la première semaine après avoir arrêté de fumer est la plus difficile. Selon plusieurs études, les personnes ayant une consommation problématique de cannabis commencent généralement à ressentir une anxiété et une irritabilité accrues un jour ou deux après avoir cessé de fumer, et que ces symptômes commencent généralement à s’atténuer après quatre jours, revenant à une valeur de base après une ou deux semaines.

Cependant, d’autres symptômes tels que les troubles du sommeil et les rêves étranges et vifs peuvent augmenter pendant environ neuf à dix jours, atteignant leur apogée, bien qu’ils puissent persister plus longtemps, avant de disparaître après environ six semaines. Cependant, ces symptômes de sevrage n’affecteront probablement que les personnes ayant une consommation problématique de cannabis, comme celles qui en ont consommé pendant de nombreuses années, développant une dépendance.