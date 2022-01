La voiture qui se transforme en avion en 3 minutes est une réalité : ça s’appelle AirCar

AirCar est une voiture développée par la société slovaque KleinVision capable de se transformer en avion en seulement 3 minutes. Il peut atteindre des hauteurs de plus de 2000 mètres et une vitesse d’environ 160 km/h.

Il existe aujourd'hui des œuvres d'avant-garde capables de faire pâlir la science-fiction du siècle dernier. Pourtant, malgré les progrès technologiques qui caractérisent notre entreprise, de nombreuses propositions se limitent à n'être que de belles idées difficiles à mettre en œuvre, comme le yacht-dirigeable de Lazzarini. Ce n'est pourtant pas le cas de l'AirCar, une voiture développée par la société slovaque KleinVision capable de se transformer en avion en seulement 3 minutes. Il peut atteindre des hauteurs de plus de 2 000 mètres et une vitesse d'environ 160 km/h. L'engin a obtenu le certificat de navigabilité, ce qui rapproche ses débuts sur le marché. On ne sait pas encore quand cela se produira, ainsi que le prix de vente, mais la société derrière AirCar a déclaré qu'un nouveau modèle de production pourrait être approuvé dans les 12 prochains mois.

Le certificat de navigabilité intervient après la réalisation de 200 décollages-atterrissages et de 70 heures d’essais en vol rigoureux en Slovaquie, conformément aux normes de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). Les fabricants d’AirCar ont déclaré que les tests comprenaient la gamme complète des manœuvres et des performances de vol, après quoi l’engin a démontré une stabilité statique et dynamique surprenante en mode aérien. De plus, les procédures de décollage-atterrissage se sont déroulées sans aucune intervention du pilote.

Comme indiqué sur DailyMail, « la certification AirCar ouvre la porte à la production de masse de voitures volantes très efficaces », a déclaré le professeur Stefan Klein, inventeur d’AirCar, chef d’équipe de développement et pilote d’essai. « C’est la confirmation définitive de notre capacité à changer à jamais les voyages à moyenne distance. » Enfin, René Molnár, directeur de l’Autorité des transports de Slovaquie, a déclaré : « L’Autorité des transports a suivi de près toutes les étapes du développement unique d’AirCar depuis sa création en 2017 ».