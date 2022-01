Sous la surface de Mimas, la lune « Death Star » de Saturne, un océan secret pourrait se cacher

Un grand océan d’eau liquide peut se trouver sous la surface de Mimas, la lune de Saturne qui ressemble à l’étoile de la mort de Star Wars.

Sous la surface de Mimas, la plus profonde des grandes lunes de Saturne, un grand océan d’eau liquide pourrait se cacher. C’est une hypothèse très fascinante pour les astronomes car on pense que Mimas n’est rien de plus qu’un morceau de roche et de glace de forme inhabituelle, ressemblant incroyablement à l’étoile de la mort de Star Wars. Contrairement à Encelade et Europe, deux lunes océaniques, sur Mimas en effet on n’observe pas de surface fracturée, de plus il n’y a pas d’activité géologique avec des bouffées de gaz projetées dans l’espace ; sont deux éléments de preuve qui indiquent clairement la présence d’océans actifs sous la surface. Mimas, en revanche, semble complètement inerte. Mais les apparences, comme on dit, pourraient être trompeuses.

En effet, lors de son passage autour de Saturne, la regrettée sonde Cassini a enregistré des mouvements de libration de Mimas, des oscillations similaires à celles que fait notre Lune alors qu’elle orbite autour de la Terre. « Pourrait-il être causé par un océan liquide se brisant sous la surface gelée ? L’hypothèse était celle des deux scientifiques américains Alyssa Rose Rhoden et Matthew E. Walker, respectivement du Southwest Research Institute de Boulder (Colorado) et du Planetary Science Institute de Tucson (Arizona). Les deux chercheurs ont développé un modèle mathématique qui montre qu’un océan d’eau liquide sous la surface de la lune est bien possible, mais doit être sous une coquille de glace et de roche de 24 à 31 kilomètres d’épaisseur.

Les deux sont parvenus à leurs conclusions à partir du phénomène appelé « réchauffement des marées », par lequel, en raison de la grande excentricité de l’orbite d’un corps céleste océanique, de grandes quantités de chaleur sont générées. Sur un monde comme Mimas, le réchauffement des marées a peut-être fait fondre suffisamment de glace pour créer un véritable océan. En supposant que trop de chaleur ferait complètement fondre la calotte glaciaire et que trop peu de chaleur la ferait geler, les deux astronomes ont déterminé que sur la Lune de Saturne, un océan souterrain peut « survivre » mais uniquement sous cette énorme coquille de roche et de glace.

Evidemment les calculs ne prouvent pas que l’océan d’eau liquide existe réellement, mais que son existence est possible. Selon les experts, avec des outils ad hoc il serait possible de déterminer si effectivement sur Mimas – qui est le plus petit objet sphérique du Système solaire, avec ses 400 km de diamètre – il pourrait y avoir cet océan caché. De plus, puisque les océans sont les meilleurs endroits pour chercher de la vie au-delà de la Terre, il n’est pas exclu qu’il y ait aussi quelque chose là-bas. Les détails de la recherche « Le cas d’un Mimas porteur d’océan à partir de l’analyse du réchauffement des marées » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Icarus.