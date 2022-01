James Cameron dit que Skynet pourrait anéantir l’humanité en utilisant des deepfakes

En un mot : les critiques de l’IA et de la robotique parlent souvent d’un scénario Skynet où les machines prennent conscience d’elles-mêmes et se dressent contre leurs créateurs humains, un peu comme l’histoire de la franchise Terminator. En réalité, Cameron pense qu’une prise de contrôle de cette ampleur pourrait être réalisée beaucoup plus facilement et avec beaucoup moins d’énergie gaspillée.

Le cinéaste James Cameron pense que la pensée critique peut grandement contribuer à lutter contre la propagation de la désinformation dans les médias modernes.

Dans une récente interview avec la BBC, Cameron a déclaré qu’il avait travaillé à la pointe des effets visuels dans le but de créer des visuels aussi réalistes que possible. « Chaque fois que nous améliorons ces outils, nous construisons en quelque sorte un ensemble d’outils pour créer de faux médias », a déclaré Cameron.

Les outils existants, comme ceux disponibles via les applications mobiles, ne sont pas encore si puissants. Au fil du temps, cependant, Cameron pense que les limites de ces outils s’atténueront. Combiné à la vitesse du cycle des nouvelles modernes et à la rapidité avec laquelle les gens réagissent, il est tout à fait possible qu’un incident majeur se produise entre le moment où un deepfake tombe et le moment où il est révélé comme étant faux.

« Tout ce que Skynet aurait à faire, c’est de falsifier un groupe de personnes, de les opposer les unes aux autres, de susciter beaucoup de foment et de lancer ce gigantesque deepfake sur l’humanité », a déclaré Cameron.

Tout revient à la pensée critique. « Où as-tu entendu ça ? » Cameron demande, notant en outre que nous avons une tonne d’outils de recherche disponibles mais que les gens ne les utilisent pas. « Comprenez votre source, enquêtez sur votre source, votre source est-elle crédible ?

Cameron met également en garde contre le risque de « paranoïa ridicule et complotiste ».

Cameron termine l’interview en déclarant: « Je pourrais être une projection d’une IA en ce moment », ce qui amène certains à se demander si l’interview était réelle ou non.