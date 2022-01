L’explosion du volcan Tonga a été si puissante qu’elle a fait « onduler » l’espace

Les conséquences de l’explosion dévastatrice du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai ont également été détectées dans l’espace. Voici ce que les satellites ont enregistré.

Crédit : Observatoire de la Terre de la NASA

A 17h15 (heure locale) le samedi 15 janvier 2022 dans l’archipel du Royaume des Tonga, s’est produite l’une des éruptions volcaniques les plus puissantes de ces dernières décennies, si violente qu’elle a littéralement désintégré l’île Hunga Tonga-Hunga Haʻapai. L’explosion était si puissante qu’elle a même généré des ondes gravitationnelles atmosphériques inhabituelles qui ont atteint l’espace, l’ionosphère, un phénomène qui n’a pas encore été entièrement compris. La furie du volcan sous-marin a causé d’importants dégâts aux autres îles de l’archipel, en raison des vagues du tsunami – qui ont atteint des côtes très lointaines – et des pluies de cendres précipitées par le gigantesque nuage éruptif. Selon les données recueillies par les satellites de la NASA, de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de la JAXA (l’Agence aérospatiale japonaise), on estime que le « champignon » a pu atteindre jusqu’à 40 kilomètres de hauteur, atteignant le cœur de la stratosphère. .

L’énergie libérée par l’éruption, immortalisée dans des vidéos dramatiques et spectaculaires, a été calculée à environ 5 mégatonnes, soit environ 500 fois celle de la bombe nucléaire larguée par les Américains sur Hiroshima. Dans le post suivant sur la page de vulgarisation scientifique « Qui a peur du noir? » vous pouvez voir une comparaison intéressante avec les explosions atomiques (comme celle de la monstrueuse bombe à hydrogène russe de 50 mégatonnes « Tsar ») et d’autres éruptions historiques.

Le rugissement de l’éruption Hunga Tonga-Hunga Haʻapai a été entendu à des milliers de kilomètres du site du volcan et l’onde de pression a fait le tour de la planète au moins deux fois, étant également détectée par les baromètres italiens. C’était un événement tellement catastrophique que les scientifiques pensent qu’une telle éruption pourrait se produire une fois tous les mille ans. Les conséquences de cet événement doivent encore être comprises, pas seulement sur Terre. Comme indiqué, en fait, l’explosion soudaine a généré des ondes gravitationnelles atmosphériques particulières qui ont littéralement surpris les scientifiques, car elles n’avaient jamais été générées auparavant par d’autres éruptions. Ils ont été découverts grâce aux données recueillies par l’instrument Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) du satellite Aqua de la NASA, quelques heures après l’éruption. « C’est vraiment unique. Nous n’avons jamais rien vu de tel dans les données auparavant », a déclaré à Nature le Dr Lars Hoffmann, scientifique de l’atmosphère au Jülich Supercomputing Center (Allemagne).

Crédit : Lars Hoffmann, Jülich Supercomputing Center – NASA DES DISC

Les images capturées par le satellite montrent « des dizaines de cercles concentriques, chacun représentant une onde se déplaçant rapidement dans les gaz de l’atmosphère, s’étendant sur 10 000 miles. Les vagues sont venues de la surface de l’océan vers l’ionosphère et les chercheurs pensent qu’elles ont probablement fait plusieurs fois le tour du globe », écrit la revue scientifique faisant autorité. Les chercheurs tentent désormais de comprendre quelles peuvent être les conséquences de ces ondes gravitationnelles atmosphériques dans l’espace, qui commence officiellement à 100 kilomètres de la surface de la Terre, au-delà de la ligne de Karman. Comme indiqué dans The Conversation par le professeur Gareth Dorrian, professeur de sciences spatiales à l’Université de Birmingham, les couches atmosphériques dans l’espace « sont remplies d’ondes se déplaçant dans toutes les directions, un peu comme les vagues à la surface de la mer. De telles ondes de gravité atmosphérique peuvent être générées par un certain nombre de phénomènes, notamment des tempêtes géomagnétiques causées par des explosions sur le Soleil, des tremblements de terre, des volcans, des orages et même l’aube ». Lorsque ces ondes atteignent l’ionosphère, elles peuvent déclencher des phénomènes appelés « perturbations des ondes ionosphériques » ou TID, qui en modifiant les fluctuations du plasma peuvent interférer avec les systèmes de navigation par satellite GPS.

Pour étudier ces perturbations, les scientifiques utilisent un puissant radiotélescope appelé Low Frequency Array (Lofar), composé de dizaines d’antennes radio disséminées dans toute l’Europe. Le professeur Dorrian a expliqué que dans les semaines à venir, les données collectées par l’appareil seront étudiées, pour comprendre quels ont été les effets de l’explosion du Hunga-Hunga Haʻapai sur l’ionosphère.