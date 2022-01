Spotify conserve une avance confortable sur le marché des abonnés à la musique en streaming

Vue d’ensemble : Spotify a réussi à maintenir une distance respectable entre lui et le prochain concurrent le plus proche sur le marché mondial des abonnements à la musique en streaming. Aussi impressionnante que soit l’avance de Spotify sur la concurrence, sa part de marché a en fait chuté de 2 % d’un trimestre à l’autre et de 3 % par rapport au deuxième trimestre 2019. En fait, c’est YouTube Music qui a enregistré les gains les plus importants au cours des 12 derniers mois précédant le deuxième trimestre 2021. .

MIDiA, dans son dernier rapport sur la part de marché des abonnés à la musique, a déclaré que Spotify était le premier fournisseur de services numériques avec une part de marché de 31% au deuxième trimestre 2021. Apple Music était loin derrière avec une part de marché de 15%, suivi d’Amazon Music et de Tencent Music, chacun ayant capturé 13 pour cent de la part du gâteau.

YouTube Music, NetEase, Deezer, Yandex et d’autres peuplent collectivement le quart inférieur du marché.

MIDiA présente ce que certains pourraient considérer comme des données plus anciennes simplement parce que le processus d’analyse de marché prend un certain temps.

MIDiA a déclaré que YouTube Music est particulièrement populaire parmi la génération Z et les jeunes de la génération Y, ce qui peut inquiéter Spotify étant donné que sa base d’abonnés de la génération Y commence à vieillir.

Le marché dans son ensemble continue d’afficher une forte croissance. À la fin du deuxième trimestre 2021, il y avait 523,9 millions d’abonnés à la musique dans le monde. C’est 109,5 millions (26,4%) de plus qu’à la même période un an plus tôt.

Crédit image : Omid Armin