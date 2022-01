YouTuber accusé d’avoir écrasé son avion pour des vues : enquête ouverte

Jacob n’a reçu sa licence de pilote qu’à la mi-2020. Il est donc possible qu’il s’agisse d’une série d’erreurs de débutant, mais cela n’enlève rien à la légitimité des accusations, à tel point que la Federal Aviation Administration (FAA) a décidé d’ouvrir une enquête sur l’affaire.

Trevor Jacob, un youtubeur et ancien snowboardeur olympique américain, a fait l’objet de critiques en ligne après avoir publié une vidéo sur YouTube dans laquelle il filme le crash de l’avion sur lequel il volait, un Taylorcraft BL64, lors d’un atterrissage d’urgence avec un parachute . Le plan initial du youtuber impliquait un vol de l’aéroport de Lompoc City (Santa Barbara) à Mammoth Lakes. Cependant, il semble qu’à un moment donné, le moteur de l’avion a perdu de la puissance et s’est figé, forçant Jacob à sauter en parachute. Les scènes suivantes montrent le crash et l’atteinte des restes de l’avion

La vidéo est publiée sur YouTube le 24 décembre 2021 et obtient immédiatement un grand nombre de vues et de commentaires, dont beaucoup accusent Jacob de mettre en scène le crash de l’avion pour un pur divertissement. Plusieurs youtubeurs spécialisés dans le parachutisme et l’aviation ont remarqué quelques incohérences, notamment le parachute affiché alors que dans les autres vidéos il est difficile à repérer, le sélecteur de carburant déconnecté ou encore la caméra éteinte avant que le problème de moteur ne se produise.

Selon les rapports de Global Air, Jacob n’a reçu sa licence de pilote qu’au milieu de 2020. Il est donc possible qu’il s’agisse d’une série d’erreurs de débutant, mais cela n’enlève rien à la légitimité des accusations, à tel point que le Fédéral L’Administration de l’aviation civile (FAA) a décidé d’ouvrir une enquête à ce sujet. Dans le même temps, la presse américaine tente également de récolter des informations sur le crash, pour comprendre s’il y a un accident ou une mise en scène dangereuse derrière. Le Santa Barbara Independent a recueilli des témoignages à l’aéroport de Lompoc selon lesquels Jacob n’avait pas vraiment l’intention de faire un vol complet vers Mammoth Lakes comme il le prétendait. Bob Perry, un instructeur de vol local à l’aéroport de Santa Ynez, a également déclaré à The Independent que les affirmations de Jacob sont « toutes très suspectes », car l’avion aurait pu parcourir au moins 15 ou 20 milles supplémentaires dans ces conditions. . Les spéculations sont différentes, rapporte The Drive.

Il faudra cependant attendre les longs et scrupuleux délais de la FAA pour avoir une réponse officielle : généralement une enquête de ce type prend un an voire plus. Pendant ce temps, la vidéo « I Crashed My Plane » de Trevor Jacob a dépassé le million de vues mais les commentaires ont été bloqués et supprimés.