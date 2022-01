Un nouveau traitement contre la dépression est efficace chez 80% des patients

Il s’agit d’un nouveau type de stimulation cérébrale magnétique qui s’est avéré être un changement de jeu dans le traitement de la dépression sévère.

Le Dr Williams montre l’application SAINT / Stanford University

Un nouveau traitement contre la dépression, qui pourrait être particulièrement utile aux personnes insensibles aux médicaments ou à la psychothérapie, s’est révélé efficace chez près de 80 % des patients dans une étude menée à la Stanford University School of Medicine, en Californie.

Le traitement, appelé Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation Therapy (SAINT) ou simplement Stanford Neuromodulation Therapy, est une forme intensive et individualisée de stimulation magnétique transcrânienne ciblant les cellules nerveuses dans une ou des zones spécifiques du cerveau. Par rapport à la stimulation standard, telle qu’approuvée actuellement par la Food and Drug Administration (FDA), ce nouveau type de traitement adresse donc les impulsions magnétiques spécifiquement pour chaque patient, en utilisant un plus grand nombre d’impulsions par séance (1 800 au lieu de 600). Cette plus grande quantité, déjà testée dans d’autres formes de stimulation cérébrale pour des troubles neurologiques comme la maladie de Parkinson, a donc été associée à l’identification de la zone à traiter grâce à l’utilisation de l’imagerie par résonance magnétique, entraînant une réduction plus rapide des symptômes et une meilleure rémission. les taux.

Le traitement, basé sur dix stimulations par jour de 10 minutes chacune, entrecoupées de pauses de 50 minutes, a montré que la condition pouvait être résolue après cinq applications, comme indiqué dans les résultats de l’expérience publiés dans leJournal américain de phychiatrie. « Après cinq jours de traitement, 78,6% des patients du groupe traité n’étaient plus déprimés, selon plusieurs méthodes d’évaluation standard – expliquent les chercheurs dans une note accompagnant la publication -. C’est un effet très important, et aussi assez soutenu« .

Dans l’ensemble, sur 29 patients inclus dans l’étude, divisés en deux groupes ayant reçu soit la nouvelle thérapie de neuromodulation de Stanford, soit une thérapie fictive, 12 des 14 patients du bras de traitement ont montré une amélioration de l’état et 11 d’entre eux répondaient aux critères. remise de la FDA. En revanche, seuls deux des 15 participants ayant reçu une thérapie fictive répondaient aux critères de rémission.

Les résultats étant perceptibles quelques jours après le début de la stimulation, avec un effet durant des mois, les chercheurs espèrent que le traitement pourra bientôt être utilisé pour traiter les patients souffrant de dépression sévère qui ne répondent pas aux autres traitements. . « Nous voulons apporter ce type de stimulation aux services d’urgence et aux services psychiatriques où nous pouvons traiter les personnes qui sont en urgence Nolan Williams, professeur adjoint de psychiatrie et auteur correspondant de l’étude, a déclaré. La période immédiatement après l’hospitalisation est celle où le risque de suicide est le plus élevé« .