Fer : Tous les symboles et les bonnes températures

Vous devez repasser le nouveau vêtement à température moyenne. Mais sur le fer, il n’y a qu’une roue avec un, deux ou trois points dessus, mais ils sont appliqués à des distances différentes. Combien de points devez-vous choisir maintenant ?

En gros : repassage autorisé ou non ?

Un coup d’œil à l’étiquette avec les instructions d’entretien vous indique si vous êtes autorisé à repasser le vêtement. C’est généralement sur une couture à l’intérieur. Les t-shirts ont parfois des recommandations de lavage et de repassage imprimées sur le tissu.

Un fer à repasser sans information supplémentaire signifie que vous pouvez repasser ce vêtement. Cependant, vous ne trouverez pas souvent ce symbole dans votre linge, mais des symboles similaires avec des informations plus précises (voir ci-dessous).

Un fer barré signifie que vous possédez ce vêtement ne pas autorisé à repasser. Ensuite, il est important de garder vos doigts éloignés du fer et de lisser le tissu sensible d’une autre manière (par exemple avec de la vapeur).

Les trois niveaux de repassage : Quel textile à quelle température ?

Attention : Même si les vêtements peuvent être repassés, ils ne doivent pas devenir trop chauds. Au plus haut niveau, un fer peut atteindre 220 degrés. Toutes les fibres ne le font pas.

Sur la roue, vous trouverez : un point, deux points et trois points. La température augmente avec le nombre de points. Notre spécification des substances ci-dessous est généralisée. Dans tous les cas, suivez les instructions sur le vêtement et, en cas de doute, repassez à une température inférieure ou pas du tout.

Un fer à repasser avec un point représente un repassage à basse température. Les textiles en fibres chimiques (acétate, nylon, polyacrylique et polyamide) doivent être repassés à ce niveau si les vêtements portent ce symbole. La scène chauffe entre 80 et 110 degrés. Cette température n’est pas suffisante pour produire de la vapeur. La vapeur serait également trop chaude pour les tissus délicats.

Un fer à repasser avec deux points représente un repassage à température moyenne. La laine, le mohair, le cachemire, le camel, l’alpaga et la soie ainsi que les fibres chimiques plus résistantes comme le polyester et la viscose (si les fabricants le précisent également) peuvent souvent être repassés à ce niveau. Il fait 150 degrés chauds (110-165 degrés). Ici, vous pouvez déjà utiliser la vapeur. Mais je n’en ferais pas trop avec les tissus encore sensibles.

Un fer à repasser avec trois points représente le repassage à haute température. Vous devez repasser les fibres naturelles lin et coton (et donc aussi les jeans) à ce niveau si les fabricants le permettent. Il fait 200 degrés de chaud (170-220 degrés). Ici, vous devriez même repasser à la vapeur, car ces tissus peuvent utiliser non seulement la température élevée mais aussi l’humidité pour devenir agréables et lisses.

Soyez prudent lorsque vous spécifiez les substances. Ce n’est pas parce que la plupart des fibres synthétiques doivent être repassées sur un point et la plupart des laines sur deux points que tous ces tissus doivent l’être. Ce qui compte, c’est ce que disent les symboles d’entretien des textiles dans la lessive. Les textiles imprimés ne doivent être repassés qu’en un seul point et uniquement du côté gauche, c’est-à-dire de l’intérieur.

Les fers vapeur Philips avec Optimal Temp ou les fers vapeur Siemens avec i-Temp Plus peuvent déjà reconnaître eux-mêmes le tissu. Vous choisissez alors automatiquement la bonne température.

Dégagez un peu de vapeur

Un fer à vapeur a des trous dans la semelle à travers lesquels la vapeur peut s’échapper. Vous n’avez généralement pas à régler vous-même l’intensité de la vapeur, celle-ci est alors liée à la température de la semelle.

Un fer à repasser à trois fils sortant du bas de la machine permet de repasser ce vêtement à la vapeur.

Un fer barré avec trois lignes sortant du bas de la machine signifie que vous ne devez pas repasser ce vêtement à la vapeur.

Autrefois, le repassage se faisait sans vapeur, à la place un chiffon de coton ou de lin humide était placé entre le vêtement et le fer à repasser. C’est pourquoi il n’y a pas de trous dans la semelle du fer classique – et pas de réglage pour la vapeur non plus.

Pré-trier le repassage et le garder humide

Comprendre les symboles sur un fer à repasser n’est pas difficile une fois que vous savez quels tissus repasser à basse, moyenne et haute puissance.

Vous devez également pré-trier votre repassage dans cet ordre : Repassez d’abord à basse température, puis augmentez-la. De cette façon, le fer n’a pas à refroidir entre les deux.

Vous pouvez repasser plus facilement si le linge est encore un peu humide. Il est préférable de retirer les vêtements de la ligne assez tôt, cela s’applique en particulier aux chemises. Sinon utiliser un vaporisateur avec de l’eau claire.

Certains sèche-linge ont également un programme de repassage. Les vêtements ne sortent alors pas complètement secs de l’appareil, mais ont encore un peu d’humidité résiduelle. Cela facilite votre travail de repassage.

Après avoir lu cet article, Jürgen a immédiatement attrapé le fer et a abusé de son pantalon de sport. Cela s’est terminé en catastrophe il y a de nombreuses années lorsqu’il a attaqué des fibres synthétiques avec de la chaleur. Heureusement, ces jours semblent révolus.